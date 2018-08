Saúde estadual reforça importância da vacinação contra poliomielite e sarampo

11/08/18 - 08:18:34

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica reforçam a importância da participação de todos na Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e o sarampo que está em andamento desde segunda-feira, 6, encerrando em 31 de agosto. O sábado, 18, será o dia D de Mobilização Nacional e todos os 36 mil Postos de Saúde estarão abertos em todo o país. A vacinação é a maneira mais eficaz e segura de prevenir as doenças.

De acordo com informações da gerente do Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles, até o momento, 15.364 crianças já tomaram a vacina contra o sarampo e 15.599 estão protegidas contra a poliomielite, respectivamente, 11,52% e 11,69% do total da população infantil sergipana. A campanha pretende imunizar 11,2 milhões de crianças em todo o Brasil. Em Sergipe são esperadas 133 mil ao todo com uma meta de 127 mil para atingir, pelo menos, 95%.

A vacina que combate a poliomielite é apenas para crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A tríplice viral que combate o sarampo, mas protege também contra a caxumba e a rubéola é de rotina, disponível nos postos de saúde para quem tem até 49 anos. Porém, o foco dessa campanha são as crianças e adultos não serão vacinados.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa transmitido por via aérea, através de tosse, espirro e fala, causada pelo vírus Morbillivirus. A enfermidade é grave e pode matar. Seus sintomas incluem febre e manchas no corpo, e o tratamento é feito para atenuar esses sintomas.

Já a poliomielite conhecida também como paralisia infantil é transmitida pela secreção da tosse, espirro, fala e respiração de pessoas infectadas e ainda pelo contato com objetos, água e alimentos contaminados por fezes. Pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. De acordo com o Ministério da Saúde, o último caso de poliomielite registrado no Brasil aconteceu em 1989.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES