SOMOS UM PROJETO, NÃO APENAS PESSOAS, DIZ EDVALDO NOGUEIRA

11/08/18 - 06:42:20

O prefeito Edvaldo Nogueira capitaneia uma gestão com objetivos claros, apontado dentro de um Planejamento Estratégico traçado com a colaboração dos diversos setores que formam a Prefeitura de Aracaju. Por isso, a efetivação do secretário Luiz Roberto Dantas na Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e nomeação do secretário da Juventude e Esporte Jorge Araujo Filho para a presidência interina da Fundação Municipal de Formação ao Trabalho, em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 10, não significa ruptura, mas complementação e continuidade de um projeto que está melhorando a vida dos aracajuanos.

A mudança administrativa foi feita sem que se prejudique as ações e serviços ofertadas nos órgãos, mas permita uma oxigenação das atividades, reconhecendo as competências dos escolhidos para o exercício de chefia.

Além disso, os objetivos para continuar a recuperação da qualidade de vida dos aracajuanos e o processo de transformação de Aracaju em uma cidade inteligente, humana e criativa estão postos e sendo seguidos à risca. “Nós conseguimos fazer um planejamento estratégico com começo, meio e fim. Os secretários possuem o caminho traçado, a maquina já está funcionando, então é preciso que as pessoas se adaptem à engrenagem. Não é um recomeço, mas continuidade do plano traçado, buscando as metas que definimos. Nós somos um projeto, não apenas pessoas”, explica o prefeito.

O secretário Jorge Araujo Filho, que já lidera a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), assumirá interinamente a Fundat, substituindo Luiz Roberto Dantas, na busca de continuar atingindo bons resultados como o número de pessoas empregadas por meio do órgão, número que aumentou entre 2017 e 2018 em 9%. “O trabalho é de continuidade de uma gestão desenvolvida com muita competência pelo secretário Luiz Roberto, seguindo um planejamento muito bem desenvolvido e coordenado pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Estou ciente da minha responsabilidade e quero garantir ao aracajuano que nós retribuiremos a confiança depositada, buscando na nova pasta aumentar o grau empregabilidade e a formalização dos microempreendedores individuais”, ressalta.

Por sua vez, Luiz Roberto Dantas, agora efetivado na presidência da Emsurb, buscará intensificar o proeminente trabalho que regularizou a coleta de lixo na capital, realizou a licitação para área, está revitalizando espaços públicos, entre outras conquistas. “As atividades da Emsurb são muito variadas. Além da limpeza pública, ela cuida dos mercados, das feiras dos bairros, dos cemitérios municipais, da publicidade em espaço público e da administração da Sementeira. Por isso, precisa de uma liderança focada e dedicada ao máximo. O objetivo é voltar todas as atenções para a pasta e continuar melhorando o que disponibilizamos à população”, garantiu.

Foto Marco Vieira

AAN