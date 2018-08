TRAIÇÃO E POSIÇÃO POLÍTICA

Traição será a palavra de ordem na campanha eleitoral deste ano em Sergipe. Já vem sendo citada para desqualificar algum político que casualmente não acompanhou o chefe e sua imposição, na estrutura de um momento eleitoral. Quando se fala tanto em traição imagina-se logo transgressão conjugal. De homem ou de mulher. E esses casos derrubam teorias do machismo, do feminismo e do homossexualismo. Todos não a toleram, mesmo que o homem se sinta desonrado com um iluminado par de chifres.

“Traição” na política também pode ter o sentido de “tomar posição”. E se torna natural, principalmente quando, em determinada conjuntura, o liderado não segue a mesma opção do líder, ao perceber que ela é equivocada. O que aconteceu entre o senador Antônio Carlos Valadares e o então vice-governador Belivaldo Chagas em 2014, ambos do PSB, foi uma decisão contrária. Uma tomada de posição que, estava claro, não agradaria ao líder.

Os dois estavam na mesma aliança de apoio à Jackson Barreto (MDB), que venceu o pleito contra o senador Eduardo Amorim (PSC). Já na disputa presidencial em segundo turno, o PSB resolveu votar no senador Aécio Neves (PSDB), contra a reeleição de Dilma Rousseff (PT). A decisão fora do senador Valadares. Como vice de Jackson e saído de uma disputa tensa com Eduardo, Belivaldo tomou a posição de ficar com o grupo que o elegeu.

Ora! Se estavam juntos na luta, com o mesmo objetivo eleitoral, por que tomar rumo diferente na decisão final? Belivaldo tomou uma posição política correta ao continuar com Jackson Barreto em seu apoio a Dilma. Isso não representou uma traição, mas uma decisão posta ao que considerou equivocado para o momento, mesmo que fosse por pressão do líder.

Assim como, de 1983 a 1987 o então vice-governador Antônio Carlos Valadares (PFL) não traiu Augusto Franco e seu grupo ao tomar posição por João Alves Filho (PFL) e chegar a governador do Estado. Foi também uma decisão absolutamente correta.

CALA A BOCA DE MUITOS

André Moura, com a decisão do ministro Edson Fachin de arquivar investigação sobre a Lava Jato, disse: “isso cala a boca de muitos que diziam que eu estava na operação”.

– Quero ver quem mais vai falar que estou na Lava Jato, disse.

PL DA FUNDAÇÃO NA ALESE

Em entrevista à radio Luandê, Tobias Barreto, programa de ‘Gata Amarrada’, Belivaldo Chagas disse em primeiro mão que segunda-feira envia à Alese projeto de lei.

Esse PL garante direitos dos servidores da Fundação Hospitalar.

QUEM VAI MANDAR SOU EU

Ainda na entrevista, Belivaldo disse que tem candidato ao Governo que se ganhar quem vai mandar é o pai. O outro se eleito quem mandará é o irmão.

– Se for reeleito governador, quem mandará sou eu, disse.

APELIDO DE PESCOÇO GROSSO

Belivaldo Chagas aproveitou para lembrar que, inclusive, já foi apelidado de “pescoço grosso” por um senador [não citou o nome].

– Vou acatar opiniões e sugestões, mas quem manda sou eu.

LEMBROU DE ALIADOS CASUAIS

Belivaldo ainda lembrou de pessoas que estiveram com ele o tempo todo e que no final mostrou que sua preocupação era uma “calculadora e um papel”.

– Fazia contas de onde era mais fácil se eleger, disse.

JANTAR COM ZÉ EM SOCORRO

À noite, Belivaldo Chagas foi a Socorro e participou de jantar oferecido por Zé Franco, em comemoração à posse do filho, Manuelito Franco, para Secretaria de Turismo.

Cacau Franco também assumiu a Emsetur.

TEMPERO FOI POLÍTICA

Candidato ao Senado, Rogério Carvalho (PT) almoçou ontem com o prefeito de São Cristóvão Marcos Santana e revelou que o tempero foi política.

Segundo Rogério, “São Cristóvão está comigo do lado certo”!

PTB COM DIFICULDADE

O PTB em Sergipe não se coligou com ninguém, para fazer um deputado estadual, no caso Rodrigo Valadares, agora está com dificuldade para elegê-lo.

Vereador Zezinho do Bugio desistiu de ser candidato e isso pesa.

MAIS QUE FRANCISCANA

Membro do PSDB disse que o recurso disponibilizado pela Direção Nacional para eleição de governador em Sergipe é muito pequeno.

– Tornará a eleição de Eduardo Amorim mais que franciscana.

PSB TEM MAIS GRANA

Segundo a mesma fonte, o PSB disponibilizou mais recurso para eleição do deputado Valadares Filho ao Governo que o PSDB para Eduardo Amorim.

O que teria acontecido? Provavelmente prioridade partidária.

VITÓRIA NO PRIMEIRO TURNO

O candidato a governador pelo PSDB, Eduardo Amorim, voltou a afirmar ontem que está motivado para ganhar as eleições já no primeiro turno.

– Se antes estava preparado, agora estou muito mais, disse.

UM FATO INTERESSANTE

Eduardo Amorim surpreendeu ao dizer que concorda com a possibilidade de haver mudanças nas composições e confidencia que tem muita gente lhe procurando.

– Alguns vereadores de Socorro podem desembarcar em seu grupo.

BEM COM PRESENÇA DE IVAN

Para Eduardo, a adesão de Ivan Leite (PRB) foi “muito boa”. Disse que Ivan “é muito humilde e há uma boa sintonia entre nós dois”.

No seu entender “isso ajuda muito”.

ALIÁS, SOBRE IVAN LEITE…

Na entrevista a “Gata Amarrada”, em Tobias Barreto, Belivaldo Chagas disse que Ivan Leite (PRB) é diferente sobre a saída da base. “A mulher dele é candidata”.

Além disso, ele seguiu o partido, que apoiava outros nomes

MILITARES PODEM SAIR DAS RUAS

Informação de um militar revela que 300 policiais Militares em Sergipe (sub judice) poderão sair das ruas e perderem seus empregos.

A PGE tem como segurá-los a bem do serviço Público.

PADROEIRA ERGUIDA EM TOBIAS

Uma imagem de três metros, de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, foi posta ontem em Tobias Barreto e passou a ser assunto na cidade e nas redes sociais.

Foi uma reivindicação do prefeito Diógenes Almeida que Jackson Barreto atendeu.

TAIÇOCA SUPLENTE DE ROGÉRIO

Vereadora de Socorro, Maria da Taiçoca, é a candidata à suplência de Rogério Carvalho (PT). Ele diz que a vereadora é “sensível, mas tem firmeza nas palavras e ações”.

– É a mulher que a política do Brasil e de Sergipe precisam.

CONSTATAÇÃO SOBRE ELEITOR

Em andança para apresentar candidatos, o presidente de uma legenda disse “o eleitor demonstra que não quer o novo, porque prefere quem já está na política”.

Acrescentou que “o eleitor é mais tradicional que o político”.

DEBATE FOI UM HORROR

Um verdadeiro horror o primeiro debate de presidenciáveis realizado pela Band na noite de quinta-feira passada. Um verdadeiro circo.

Nenhum deles convenceu de nada e não falou o que o povo quer ouvir.

NOITE MÁGICA E REVIGORANTE

Em Glória, ontem à noite, Marcio Macedo apresentou grandes amigos e companheiros: Chico do Correio e Eliane Aquino”. Considerou a noite “mágica e revigorante!”

– Estamos no caminho certo! Obrigado pelo apoio e confiança!

Notas

Rodrigo não bate em Bolsonaro – O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, decidiu não “bater” em Jair Bolsonaro durante a campanha do deputado do PSL à Presidência, informa Igor Gadelha na revista Crusoé. Uma das razões é a tentativa do presidente da Câmara de se reeleger no Rio de Janeiro.

Miro vê Marina melhor – Miro Teixeira diz, claro, que a presidenciável Marina Silva (Rede) foi a que saiu melhor no debate da Band, realizado na quinta-feira à noite. “A Marina tem consistência. O discurso dela não é frase solta, frase de efeito. Tem começo, meio e fim.” Marina fez ataques à aliança do centrão com Alckmin.

Cursos para detentos – O governo estuda oferecer cursos de profissinalização para 726 mil homens e mulheres presos condenados pela Justiça. Apenas 12% dos detentos no país têm atividade laboral, segundo dados oficiais. A proposta é que empresas privadas se responsabilizem pela formação técnica.

PF cumpre mandatos – A Polícia Federal cumpre na manhã de ontem mandados de prisão da Lava Jato no Rio. O empresário João Paulo de Pinho Lopes, sócio da corretora Advalor, foi preso. A investigação tem origem na delação premiada do ex-subsecretário de Transportes do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Velloso.

Projeto é anti-nacional – Fernando Hadad (PT) diz que o Brasil foi sabotado por uma parte da elite que visava tomar o poder pra botar freio em um projeto de emancipação dos brasileiros. As pessoas conseguiam enxergar o futuro. Hoje elas temem que a vida piore. O projeto que está em curso é anti-nacional, é contra o Brasil.

Segurança e sistema único – Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em entrevista, destaca a gravidade da situação e futuras ações da pasta. Ele voltou a afirmar, ontem que este mês será implantado o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e também devem ser criadas a nova política nacional de segurança pública.

Temer vai examinar aumento – Segundo agência Reuters, o presidente Michel Temer afirmou ontem que o reajuste proposto para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda será examinado pelo Congresso Nacional e que irá avaliar o tema quando – e se – ele chegar ao Palácio do Planalto.

Conversando

Em Belivaldo – O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) disse ontem que votará em Belivaldo Chagas ao Governo e em Jackson Barreto ao Senado.

Também em André – Tudo indica que o outro nome para o Senado que terá o voto de Edvaldo Nogueira será o do deputado André Moura (PSC)

Ajudou muito – André Moura foi o deputado federal que mais trouxe recursos para Aracaju nos últimos anos e ajudou muito na administração.

Com dificuldade – Candidatos a deputado estadual de partidos pequenos estão vendo dificuldade no pleito e já começam a desistir da disputa.

Entrar em cena – Pastor Heleno (PRB), candidato ao Senado, acha que a campanha melhor será na TV e espera o momento par entrar em cena.

Não acredita – Uma professora disse (em off) que não vota e nenhum candidato porque não acredita que algum deles mude a estrutura viciada dos governantes.

Muito puto – Candidatos deveriam freqüentar as filas de bancos – ou qualquer outra – para ouvir o que falam de todos eles. O povo está muito puto.

Mediação poderosa – Ciro Gomes diz que usará “mediação poderosa” do governo para descontar juros e multas da dívida de brasileiros.

Foi um horror – O debate de quinta-feira na Band foi um horror. Nenhum deles se mostrou preparado para resolver os problemas do Brasil.