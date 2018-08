AULA SOBRE “DELITOS DE TRÂNSITO” TERÁ CONTINUAÇÃO NESTA 2ª

12/08/18 - 10:22:08

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Escola Superior, informa a todos os inscritos no segundo módulo dorealizado no dia 25 de junho, que a continuação da aula ministrada pelo promotor de Justiça e membro do corpo docente da ESMP/SE, Rogério Ferreira, sobre

A capacitação é reservada aos membros, servidores e estagiários que participaram das atividades no dia 25 de junho. Não há necessidade de efetuar uma nova inscrição.

A aula será realizada na sala de aula 1 da ESMP.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação Pedagógica da ESMP através do ramal 2531, ou do e-mail: escolasuperior@mpse.mp.br.

