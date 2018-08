GOVERNO ANTECIPA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

12/08/18 - 08:19:04

O Governo do Estado conclui nesta semana o pagamento da folha salarial dos servidores e injeta mais de R$ 300 milhões na economia sergipana para o Dia dos Pais, comemorado neste domingo, dia 12, data que está entre as melhores para vendas, assim como o Natal, Dia das Mães e o Dia dos Namorados.

Na sequência, dia 15, o Governo do Estado injeta mais recursos na economia sergipana com o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13°, o que ajuda a manter as vendas no comércio aquecidas.

Segundo o governador Belivaldo Chagas, gradativamente o governo está retomando o pagamento em dia ao servidor. “Atualmente 70% do funcionalismo já recebe dentro do mês trabalhado, porém, neste mês, realizamos um trabalho incessante para que o salário pudesse estimular as vendas para o Dia dos Pais. Ainda temos muito a alcançar em termos de melhorias para o servidor, mas com trabalho estamos vencendo as dificuldades”, comemorou.