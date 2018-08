Lideranças políticas se reúnem em Itabaiana e declaram apoio a Belivaldo

12/08/18 - 08:00:00

Convidados pelo petista itabaianense Olivier Chagas, secretário estadual do Meio Ambiente, prefeitos e ex-prefeitos, vereadores, ex-parlamentares municipais, empresários e dezenas de lideranças políticas dos municípios do Território Agreste Sergipano participaram de um almoço-reunião neste sábado (11), no Balneário Santa Mônica, em Itabaiana, para discutir política, eleições 2018 e o apoio às pré-candidaturas da chapa majoritária do grupo governista, que é encabeçada pelo governador Belivaldo Chagas, pré-candidato à reeleição.

Ao lado de Eliane Aquino, petista e pré-candidata a vice-governadora de sua chapa, Belivaldo foi saudado pelos convivas como o pré-candidato a governador que representa aos anseios daqueles que apoiam, em Sergipe, a pré-candidatura de Lula à presidência da república.

“Fizemos questão de reunir nossos amigos e companheiros de luta para aqui apresentar os nossos pré-candidatos ao governo e ao senado – Jackson Barreto e Rogério Carvalho -, para que conheçam suas propostas e percebam que estamos diante de um time competente e preparado para nos representar, que tem compromisso e serviço prestado junto ao povo da região Agreste”, afirmou Olivier, ao ressaltar que o governo levou, nos últimos quatro anos, apenas para o município de Itabaiana, investimentos de mais de R$200 mi em obras.

Importante liderança política do município de Ribeirópolis, a ex-prefeita Uita Barreto destacou a importância e o acerto do agrupamento governista na escolha do nome de Eliane Aquino para compor a chapa majoritária ao lado de Belivaldo. Segundo explicou Uita, “Eliane representa a força mulher e agrega, sem dúvida alguma, muita força ao projeto de reeleição de Belivaldo, por tudo que ela é e pelo que representa politicamente”.

Após cumprimentar e receber abraços dos que apoiam seu projeto de reeleição, Belivaldo Chagas salientou a responsabilidade que têm as lideranças políticas na tarefa de convencer os eleitores acerca da importância do voto e de ir às urnas no próximo dia 7 de outubro escolher seus representantes.

“É fundamental, também, que as pessoas saibam que para governar não pode ser escolhido qualquer candidato, tem que escolher aquele tem experiência, que sabe trabalhar e já mostrou que sabe como fazer para Sergipe continuar seguindo no caminho certo. Se eleito, a partir de 2019 quem vai governar em minha gestão será eu, ao contrário de outros pré-candidatos ao governo que são comandados um pelo pai, outro pelo irmão e por aí vai”, alfinetou Belivaldo.

Participaram da reunião-almoço dos amigos de Olivier o deputado Luciano Bispo – itabaianense, presidente da Assembleia Legislativa, o líder do governo na Assembleia, Francisco Gualberto, o deputado federal João Daniel, os pré-candidatos ao senado Jackson Barreto e Rogério Carvalho, além dos prefeitos Pedrinho (São Domingos), Luciano de Vital (Macambira) e Anderson de Zé das Canas; dos vice-prefeitos (as) Mércia (Frei Paulo), Francisco Chagas (Areia Branca) e Binho (São Domingos); do ex-prefeitos (as) Uita Barreto (Ribeirópolis) e Diogo Machado (Carira); dos vereadores Erivaldo (Aparecida), Aduilson (São Domingos), Ivoni, Cabeça de Porco, Escovinha (Itabaiana), Izabel do Gás (Carira), Silveirinha, Fabinho (Ribeirópolis), Zé de Laves (Pedra Mole), Alan Mota (Socorro); dos ex-Vereadores Jota Jota (São Domingos), Givenaldo (Campo do Brito).

Entre as lideranças políticas estiveram presentes, além de representantes do movimento estudantil dos colégios Murilo Braga e César Leite (Itabaiana), Dr. Marcelo Nunes, Leal Júnior, Gilvan Monteiro, Edvaldo da Maçonaria, Nando da Atlética, Bolero, Genilson e Unaldo do Rotary, Beto Silveira, Waltenis Junior do Hospital, Lucivaldo do Banco do Brasil, Professor Maxwell, Luiz Bispo, Piriri, Altamiro Brasil, Zé Carlos de Zé de Dona, Aguimar, Edvanildo Santana, Marlos Souza, Givaldo Marcelino, Diego Ribeiro, Professor Eden, Alex Lima e Gilvan Dias (Itabaiana), Jan Vitor (Aracaju), Leonardo Chagas (OAB), José Augusto (Pedra Mole), Edmilson Sindô (Moita Bonita) e Jorge Andrade (Ribeirópolis).

Da assessoria

Foto: Marcos Rodrigues