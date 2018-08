Posgrap divulga edital para exame de Proficiência em Língua Estrangeira

O Eple é válido na seleção dos programas de pós da UFS

A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (Posgrap), divulga o edital do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 2018.2 (Eple). Candidatos podem utilizar a nota no exame para processos seletivos de programas de pós-graduação da UFS (mestrado/doutorado). A prova é destinada a quem tem interesse em obter comprovação de proficiência em inglês, espanhol e/ou francês.

O exame será aplicado no dia 14 de outubro, das 9 às 11h para os candidatos que optarem por um idioma, e das 9h às 13h para aqueles que optarem por dois idiomas. As provas ocorrerão nas dependências da UFS, o local específico será informado depois de aceitas as inscrições.

A inscrição deverá ser efetuada, exclusivamente, via internet através do site da Posgrap no período entre os dias 3 e 10 de setembro. Antes disso, os candidatos interessados em garantir isenção do valor da taxa de inscrição e que se encaixem nos requisitos devem fazer a devida solicitação entre os dias 17 e 21 de agosto também no site da Posgrap.

Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 30 (por idioma) até o dia 11 de setembro.

Acesse o edital completo.

Para outros esclarecimentos, entre em contato com a Posgrap através do 3194-6479 ou pelo e-mail eple.ufs@gmail.com.

Ascom

comunica@ufs.br