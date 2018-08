HOMEM É EXECUTADO A TIROS DENTRO DE CASA EM POVOADO DE ARAUÁ

13/08/18 - 09:58:03

Três pessoas da mesma família foram atingidas por disparos de arma de fogo dentro de casa na zona rural de Arauá.

As informações são de que um homem conhecido como Binho foi alvejado dentro da sua residência no povoado Lagoa de Dentro, no município de Arauá, quando elementos chegaram e o chamaram pelo nome.

No momento em que ele saiu à porta para atender, os elementos efetuaram os disparos matando-o no local. A mulher e um filho também foram atingidos pelos tiros. Ele foram socorridos por uma equipe do Samu e foram levados para o Huse.