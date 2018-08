Ação do MP – Policial que assassinou pedinte em loja de conveniência é preso

13/08/18 - 14:01:01

A pedido do Ministério Público de Sergipe, o Poder Judiciário Sergipano decretou, no último dia 06, a prisão preventiva do policial Bruno Lima Nogueira, acusado de, munido de arma de fogo calibre 40, assassinar o pedinte conhecido por Alex, no dia 13 de dezembro de 2017, por volta das 0H e 10 minutos, no Supermercado “Supertem”, localizado no Posto Petrox do Bairro 13 de julho em Aracaju.

O Juízo da 8ª Vara Criminal de Aracaju decretou a prisão preventiva de Bruno e o madado foi cumprido na última sexta-feita (10), quando Bruno foi preso e encaminhado a um estabelecimento prisional. Na decisão, a magistrada registrou que a conduta delitiva imputada ao representado é a de homicídio qualificado, crime doloso, punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Vale ressaltar que o policial “recém-formado”, apesar de ter sido reprovado no exame psicológico da Polícia Militar, consegui ingressar no quadro da Polícia, através de uma liminar deferida pelo Justiça sergipana. “verifico que a prisão cautelar do representado se faz necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado, de forma violenta e aparentemente gratuita, com inegável abuso de autoridade”, pontuou a juíza na decisão.

Segundo o MP, “além de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o MP requereu a prisão preventiva de Bruno Lima Nogueira, até a finalização do processo.

Ministério Público de Sergipe