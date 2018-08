Aracaju receberá curso “Perícia em Falência e Recuperação Judicial” neste mês

13/08/18 - 16:00:32

Promovido pela Fundação Brasileira de Contabilidade, evento ocorrerá nos dias 24 e 25, no Radisson Hotel

Em tempos de crise na economia brasileira, cada dia mais é necessário adquirir conhecimentos na área contábil para elaboração de análises relacionadas à falência e à recuperação judicial de empresas. É diante deste cenário que a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) realizará o curso “Perícia em Falência e Recuperação Judicial” em Aracaju (no Radisson Hotel), nos dias 24 e 25 de agosto, tendo como palestrante o renomado contador Eduardo Boniolo – profissional paulistano com 25 anos de experiência em instituições financeiras multinacionais.

Tendo como público-alvo contadores, peritos, auditores, estudantes de Ciências Contábeis e interessados em perícia contábil, o curso terá como conteúdo programático: Perícia Contábil; Lei de Falência e Recuperação Judicial; Perícias em Processos de Recuperação Judicial; Perícias em Processos de Falências; Planos de Recuperação Judicial; Laudos de Viabilidade Econômico-Financeira; Quadro Geral de Credores; Livros e Escrituração do Devedor; Fiscalização das Atividades do Devedor; e Assembleia Geral de Credores.

Com carga horária de 16 horas e com pontuação de 16 pontos no Programa de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para peritos contábeis, o curso – além das exposições do experiente palestrante – terá também apresentação de exemplos reais, elaboração de exercícios práticos e estudos de caso.

PALESTRANTE EXPERT

“Diante do novo cenário do mercado e as diversas responsabilidades de ordem técnica do profissional da contabilidade, ficou evidente a necessidade de desenvolver um curso específico para abordar questões relacionadas às normas e às legislações que direcionam as relações empresariais, e a apresentação de conhecimentos técnicos para o desenvolvimento de trabalhos da perícia contábil”, afirma a diretora de operações da FBC, Sandra Elvira Gomes Santiago.

Consultor Empresarial nas áreas de finanças, controladoria e recuperação de empresas, expert na elaboração de planejamento estratégico para empresas em processos de recuperação judicial, além de autor do livro “Perícias em falências e recuperação judicial”, Eduardo Boniolo repassará para os participantes do curso todo seu conhecimento adquirido ao longo dos anos.

“Temos um número cada vez mais crescente de empresas que estão recorrendo ao processo de recuperação judicial e isso demanda profissionais da área técnica, principalmente da área contábil, capacitados para enfrentar os desafios desta ação judicial. Então, o curso se torna importante no sentido de capacitar os profissionais para que possam ter mais essa oportunidade de mercado”, destaca Eduardo Boniolo.

INVESTIMENTO

Com investimento de R$ 450,00 à vista ou 4x sem juros de R$ 125,00 (parcelamento disponível apenas para associados da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Sergipe – APEJESE – e da Academia Sergipana Ciências Contábeis – ASCC), os interessados devem se inscrever no site da FBC: www.fbc.org.br/cursos. Ao acessar o campo de inscrição, o futuro participante é direcionado ao sistema de eventos do CFC, onde é necessário realizar um cadastro de usuário. Após isso, é só seguir as etapas solicitadas e concluir a inscrição.

PARCERIAS

Com a realização da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e a organização da Academia Sergipana Ciências Contábeis (ASCC), o curso tem o apoio também do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRCSE), do Núcleo Treinamento Profissional (NTP) e da Ricarte Contabilidade.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo