Armando Batalha Junior declara apoio aos irmãos Mitidieri

13/08/18 - 09:28:44

O advogado e professor Armando Batalha Junior declarou apoio aos pré-candidatos Fabio Mitidieri e Maísa Mitidieri, ambos do Partido Social Democrático (PSD). Fabio concorre à reeleição ao cargo de deputado federal; Maísa disputa pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa.

Durante a reunião, houve um debate sobre democracia representativa e a importância do voto, oportunidade que foi esclarecida a todos os presentes a necessidade de avaliar bem os candidatos para escolher com responsabilidade aqueles que irão representar o povo de Sergipe e lutar pela garantia de seus direitos.

Em seguida, Armando justificou a decisão de apoiar os irmãos Mitidieri. “Primeiro porque são pessoas honestas. Fabio desenvolve um trabalho sério na Câmara dos Deputados. Maisa, por sua vez, surge com um nome jovem, leve e um perfil de comunicar-se bem. Tem um grande futuro pela frente”, enfatiza Armando Batalha Junior, que é primeiro suplente de vereador de Aracaju.

Ainda durante o bate-papo com amigos, Armando Batalha anunciou o desejo de concorrer ao cargo de prefeito de São Cristóvão em 2020. “É um projeto antigo que tenho, já que possuo grande identificação com aquele munícipio. Se Deus permitir, vamos melhorar a vida de todos que moram na quarta cidade mais antiga do Brasil”, prometeu.

Participaram do bate-papo o vereador de Aracaju, Fabio Meireles; o vereador de São Cristóvão, Diego Prado; o suplente de vereador de São Cristóvão Nal do Maria do Carmo; o advogado e palestrante Norman Araújo; os irmãos Mitidieri, além de amigos de Armando Batalha Junior.

Da assessoria

Foto ERICK O’HARA