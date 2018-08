Artistas sergipanos vão agitar a Feijoada com Amor do GACC

13/08/18 - 05:59:45

A XI edição da Feijoada com Amor do GACC, a Feiju Show, será realizada a partir das 11h do sábado, dia 22 de setembro, na AABB em Aracaju. A festa beneficente vai ser comandada pelos artistas sergipanos Thiago Sol, Fábio Lima, Grupo Mania de Ser e da DJ Lôra Pau Ferro.

A AABB fica localizada na Rodovia Jose Sarney, s/n – Km 1 – Praia do Robalo. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição localizada na Avenida Desembargador Maynard, 654, Bairro Cirurgia. Outras informações através do número (79) 3216-3737.

GACC

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE) nasceu em 1999, graças à iniciativa de Lygia Ribeiro e suas filhas, com o objetivo de melhorar a difícil realidade vivida pela criança e adolescente com câncer no estado. Há alguns anos, observando a crescente demanda, o GACC ampliou o seu atendimento à crianças e adolescentes com doenças hematológicas.

O GACC tem como principal missão garantir aos pequenos pacientes o direito a alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida, lutando pela humanização no tratamento, pautado nos valores da transparência, ética, responsabilidade, amor e respeito ao próximo. Atualmente, o GACC atende a 61 crianças e adolescentes, conta com o apoio de 49 colaboradores em diversas áreas de atuação e 100 voluntários, capacitados para atuar nos projetos.

O Grupo de Apoio a Criança com Câncer em Sergipe é reconhecido pela Lei Municipal nº 3.031 de 27 de junho de 2002 e Lei Estadual nº 5.068 de novembro de 2003. Utilidade Pública Federal, Portaria nº 1736, de 10/08/2012. CNPJ: 03.628.747/0001-87.

Por Fredson Navarro

Foto assessoria