Belivaldo acompanha cavalgada tradicional do município de Japaratuba

13/08/18 - 12:50:23

O governador do Estado e pré-candidato à reeleição, Belivaldo Chagas (PSD), prestigiou no final da tarde deste domingo (12) a 18ª Cavalgada do Povo de Japaratuba, um evento já consolidado no calendário cultural da terra de Arthur Bispo do Rosário, que reuniu centenas de cavaleiros e amazonas em cortejo por ruas da sede do município.

Junto com o ex-governador e pré-candidato ao senado Jackson Barreto, Belivaldo Chagas cumprimentou amigos e recebeu o carinho do povo japaratubense por onde passou. Além das discussões políticas, naturais nessa fase de pré-campanha, o governador aproveitou a oportunidade para manifestar seu apreço pelas tradições populares.

Belivaldo este no município a convite do vereador Albert Moura e esteve ao lado dos ex-secretários Adailton Martins e Zezinho Sobral; do vereador Ronaldo da Sapucaia (Japaratuba); da secretária Conceição Vieira; das lideranças de Capela, Jota e Astrogildo; do prefeito Valmir, de General Maynard; e dos ex-prefeitos Hélio Sobral (Japaratuba) e Carlinhos de Brejo Grande.

“Sempre que somos convidados pelos amigos para esses eventos culturais fazemos questão de comparecer. É m momento de interação com as lideranças locais e com os amigos da região e, sobretudo, para reforçar a importância de manter a tradição dessa festividade que é a cavalgada, que essa turma tanto gosta”, declarou o governador.

“Governador trabalha o bem do povo / Sergipe em boas mãos / Sergipe está com você / na mente e no coração / seu trabalho é perfeito / e o povo já tem respeito / e já lhe estende a mão”, toou de improviso – enquanto puxava o cortejo cantando em cima de um mini-trio -, o cantor Manoel, da banda Forrozão Bafafa, ao avistar o governador no meio do povo.

Fonte e foto assessoria