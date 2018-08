Belivaldo e Eliane Aquino se reúnem com lideranças do Baixo São Francisco

Belivaldo e Eliane se reúnem com lideranças políticas do Baixo São Francisco e consolidam apoios na região

Candidato à reeleição pelo PSD, o governador do Estado, Belivaldo Chagas, acompanhado pela candidata a vice-governadora de sua chapa, a vice-prefeita da capital Eliane Aquino (PT), passou boa parte deste sábado percorrendo municípios do Baixo São Francisco sergipano para dialogar e receber o apoio de lideranças da região ao seu projeto político.

Após participar de um almoço-reunião em Itabaiana, com um grupo de empresários e líderes políticos de todos os municípios da região Agreste do Estado, Belivaldo e Eliane rumaram para o Baixo São Francisco, acompanhados pelos candidatos a senador da chapa majoritária governista – Jackson Barreto e Rogério Carvalho -, e lá cumpriram extensa agenda de reuniões.

Ao chegar em Pacatuba, a comitiva do governador e candidato à reeleição foi recepcionada na casa de Diva e Arnaldo Ferreira que, além de serem ex-prefeita e ex-vereador do município, respectivamente, representam importante força política local. Com a casa tomada por populares, Diva afirmou que os que lá estavam, a seu convite, compareceram para prestigiar o governador Belivaldo e dizer sim ao seu projeto de reeleição.

“Vim do povoado Tigre para dizer a Belivaldo que ele é o melhor nome para continuar governando Sergipe. Conhece os problemas que nós temos e tem mostrado que sabe como fazer para melhorar”, disse seu João, trabalhador autônomo do município e um dos que estiveram na casa de Diva reunidos com os candidatos governistas.

Vereador de Pacatuba, Petrônio afirmou que é a força de cada um dos que se engajarem no projeto de reeleição de Belivaldo que levará ao sucesso da caminhada de recondução “do Galeguinho”, com frisou, à cadeira de governador. “Belivaldo tem palavra, compromisso com as causas do povo e seriedade para fazer um trabalho digno e eficiente”, pontuou o vereador Petrônio.

Da cidade do pantanal de Sergipe, Belivaldo e Eliane seguiram para Japoatã, onde os aguardavam, reunidos, o prefeito Magno e o vice Francisco, o ex-prefeito Branco, vereadores, ex-vereadores e um grupo de lideranças políticas da região. Na pauta do encontro, muita discussão política e novas adesões ao projeto de reeleição do governador do Estado.

“Mais que eleitores, essas lideranças políticas com as quais nos reunimos aqui são formadores de opiniões, então é importante que elas tenham consciência desse papel no sentido de buscar estimular as pessoas a participarem das eleições, que não deixem de votar e de escolher seus representantes, para não que não tenhamos um governo como esse do presidente Temer”, disse Belivaldo.

O governador afirmou ainda, em Japoatã, que nos próximos dias o município estará recebendo um investimento superior a 800 mil reais, do governo estadual, para pavimentação asfáltica de ruas e avenidas.

“Muito bom participarmos de uma reunião com essa realizada pelo prefeito Magno, gosto de estar perto das pessoas, gosto de ouvi-las, tenho essa preocupação com o povo, com os que mais precisam. Aqui em Japoatã, aproveitei também para renovar meu compromisso com o desenvolvimento de toda a região do Baixo São Francisco”, destacou Belivaldo.

Para finalizar o dia, Belivado e Eliane foram à Propriá e, no auditório da Sociedade Beneficente União, foram recebidos por um público distinto de lideranças políticas locais, como o ex-prefeito Renatinho Brandão, o secretário estadual de Saúde, Dr. Valberto – o segundo nome mais votado para a prefeitura de Propriá em 2016 -, do prefeito de Canhoba, Miguel do Arroz, e seu vice, Régis Andrade.

Também participaram da reunião e manifestaram apoio a chapa Belivaldo/Eliane os vereadores Heldes, Aelson, Nego de Marli (Propriá), Elder e Marcio (São Francisco), José e Neudo (Telha), Roberto Tavares, Milton Santos, Adelson Andrade e Edirani (Canhoba), Erinaldo Gomes (Malhada dos Bois) Roberto do Tabocal (Ilha das Flores).

