BREJO GRANDE:POLICIAL É ACUSADO DE DISPARAR NA NUCA DE JOVEM

13/08/18 - 17:00:26

Ana Lula lamenta morte de jovem em Brejo Grande

A deputada Ana Lúla fez uma análise sobre ocorrência no município de Brejo Grande. Segundo Ana Lula, no último domingo, data em que o Brasil comemorava o Dia dos Pais, ocorria uma festa popular, de tradição, no povoado Brejão Preto – local onde há um grande quilombo. “Quando eles retornaram da cavalgada que realizavam, e já de volta para o Brejão, aconteceu um tumulto. Polícia aí prendeu um rapaz. E nesse instante, um outro jovem, de 22 anos, acho que se chamava José Wilton, amigo do rapaz apreendido, foi vê-lo. A polícia o pediu para se afastar. Nesse momento, esse jovem leva um tiro no pé, e em seguida, entra um outro policial e dispara nesse mesmo jovem um tiro na nuca. O que estou narrando aqui foi testemunhado por dezenas e centenas de pessoas. O jovem de 22 anos, ajudava no sustento na família, era trabalhador na lavoura e na pesca”, conta a parlamentar, dizendo ainda que a mãe do jovem tem mais três filhos, sendo um especial.

Segundo ainda Ana Lula, a revolta da população foi tão grande que se hoje alguém quisesse entrar em Brejo Grande não poderia, havia uma barreira com pneus queimados. “O povo entrou e quebrou a delegacia. A população viu e testemunhou. Não foi tiro perdido, e sim intencional. Nós precisamos estar alerta, é o avanço do fascismo, do ódio no coração das pessoas. Violência está sendo estimulada pela grande mídia dessa nação, por aprofundar o preconceito racial, social e ceticista. Portanto, na tarde de hoje, é com muita tristeza que vejo o povo do Baixo São Francisco. Eles tiveram que ver uma tragédia dessas no dia que comemoravam o Dia dos Pais. Espero que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) apure e afaste os culpados. Há instrumentos que inibem a violência. A população quando está celebrando, é uma manifestação popular, não são marginais. Não é pra enfrentar a população como se fosse uma guerra civil”, lamentou a ocorrência, Ana Lula.

Por Stephanie Macêdo