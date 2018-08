CESTA BÁSICA VOLTOU A APRESENTAR QUEDA EM ARACAJU

13/08/18 - 10:25:16

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apontou que o valor da cesta básica aracajuana, ficou em R$ 344,89, em julho deste ano, sendo o quarto menor valor entre as capitais pesquisadas.

Em termos relativos, verificou-se queda de 1,3% no custo da cesta em relação ao mês imediatamente anterior, junho último. No entanto, quando comparado com o valor da cesta registrado em julho de 2017, notou-se redução de 5,3%.

Com os dados de julho, a variação acumulada do valor da cesta nos sete primeiros meses do ano corrente (janeiro a julho), situou-se aproximadamente em 1,5% abaixo do verificado no mesmo intervalo de 2017.

Comparação com outras capitais

Na comparação com o mês imediatamente anterior (junho/2018), somente a cidade de Goiânia (0,2%) registrou aumento no valor da cesta, um dos motivos foi o aumento do preço da carne bovina de primeira, que teve crescimento de aproximadamente 0,6%, o preço desse produto também teve elevação em Aracaju, com aumento de 0,9%.

As maiores retrações, em relação ao mês de junho de 2017, foram observadas nas cidades de Salvador (-9,9%), com redução de 14,5% no preço da banana, em São Luís a redução foi de 8,4%, um dos produtos que teve queda foi o pão francês (-1,2%), e em Belém a retração foi de 7,1%, apesar de aumento no preço do arroz agulhinha (5,4%).

Os menores valores da cesta básica, no mês julho do ano corrente, foi observado em Salvador (R$ 321,62), São Luís (R$ 336,67) e Natal (R$ 341,09). Já os maiores valores foram registrados em São Paulo (R$ 437,42), Porto Alegre (R$ 435,02) e Rio de janeiro (R$ 421,89). A pesquisa atualmente é feita em 20 capitais brasileiras.

NIE/FIES