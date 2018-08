CRIANÇA DE 12 ANOS É FLAGRADA DIRIGINDO CAMINHÃO VOLVO

13/08/18 - 12:58:47

Uma equipe da PRF flagrou, na tarde do último sábado (11), uma criança trafegando na BR 101, no município de Estância/SE. Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização a veículo de carga Volvo/NH 12.380, com placa de Sergipe e capacidade para transportar até 32.000Kg.

Durante a abordagem, percebeu-se que o motorista do veículo era uma criança, de apenas 12 anos de idade. Ao lado, estava o passageiro, que era o proprietário do veículo e pai do menor, o qual alegou que entregara o caminhão à criança em razão de ter ingerido bebida alcoólica.

O homem, de 43 anos, junto com o menor, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Estância/SE, para providências cabíveis.

Fonte e foto: PRF