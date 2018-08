DANIEL FORTES DIZ ESTAR PREOCUPADO COM “ESQUECIMENTO” DO PPS

13/08/18 - 08:09:17

O pastor Daniel Fortes, pré-candidato a deputado estadual, se mostrou preocupado com a situação em que se encontra por conta, segundo Clóvis Silveira, de um equivoco que teria sido cometido pelo advogado do partido que não colocou seu nome na lista de filiados.

Daniel Fortes não teve seu nome enviado para o Tribunal Regional Eleitoral, como filiado ao PPS e isso acabou gerando uma preocupação para o pastor que pretende disputar uma das 24 vagas na Alese.

Na manhã desta segunda-feira (13) Daniel Fortes se mostrou preocupado com a situação, embora não há risco de ficar fora do pleito. “É no mínimo estranho mas eu tenho certeza que não houve má fé, até porque fui convidado pelo presidente Clóvis Silveira para me filiar e ser candidato”, informou pastor Daniel.

O presidente do PPS Clóvis Silveira informou que houve um erro no momento em que os nomes foram enviados ao TRE mas que “consta na ficha de filiação nacional e não terá nenhum problema. Nosso advogado já tomou conhecimento e vamos resolver. O fato foi descoberto quando Daniel foi tirar a certidão e não apareceu seu nome como filiado ao partido e por consequencia não poderia ser candidato, exatamente por conta de um equivoco do advogado.

Daniel Fortes disse confiar na atuação do presidente Clóvis e espera que o problema seja resolvido o mais breve possível.