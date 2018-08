Belivaldo anuncia retomada de cirurgias eletivas no Hospital Amparo de Maria

13/08/18 - 15:45:03

O governo contratou serviços e procedimentos especializados do HRAM para dar suporte ao Hospital Regional Jessé Fontes

“O contrato com o Hospital Amparo de Maria já está assinado e, no máximo em 20 dias, a unidade voltará a realizar cirurgias gerais e ortopédicas. Aquilo que não puder ser feito no Hospital Regional Jessé Fontes nós contratamos no HRAM e, desse modo, ampliamos os serviços ofertados à população não apenas do município de Estância mas também de toda região Sul”, garantiu o governador Belivaldo Chagas.

O anuncio foi feito pelo pré-candidato à reeleição durante entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (13) ao Jornal da Xodó, na Rádio Xodó FM Estância. No programa, ancorado pelo radialista Di Santi, o governador Belivaldo tratou ainda de segurança pública, de alianças políticas e de investimentos do governo na região.

Diretor do Hospital Amparo de Maria, José Magno acompanhou a entrevista de Belivaldo e afirmou que o governador tem se empenhado para regularizar os pagamentos à entidade, que não possui fins lucrativos.

“Estamos reativando o centro cirúrgico para as cirurgias eletivas, já regularizamos nossa maternidade, que funciona 24 horas todos os dias da semana, e esse contrato recém-assinado, além de garantir estabilidade para os funcionários, garante ainda o presente e futuro do nosso hospital, pois foi reajustado em quase 300 mil reais”, declarou José Magno.

Com essa medida anunciada por Belivaldo, o governo estadual racionaliza a aplicação dos recursos públicos pois, uma vez considerado o custo-benefício dessa iniciativa, sai mais em conta contratar os procedimentos no próprio município de Estância que levar os pacientes do Hospital Jesse Fontes para realizar tais procedimentos cirúrgicos em Aracaju, no Hospital Geral.

Em pouco mais de 40 minutos falando aos ouvintes de Estância e de outros 14 municípios da região, Belivaldo afirmou que a Saúde Pública deve funcionar em Rede, ou seja, por meio de um trabalho integrado e em colaboração entre Estado, municípios e União.

Belivaldo aproveitou a entrevista para reafirmar o estilo de governar. O governador garantiu que não vai apresentar propostas de governo que não possa executar. “Não vou prometer aquilo que sei que não terei condições de cumprir. Sou sincero e tenho responsabilidade e compromisso com o povo, não estou aqui para fazer demagogia”, destacou o pré-candidato à reeleição.

Após a entrevista, acompanhado pelo ex-governador e pré-candidato ao senado Jackson Barreto e por diversas lideranças políticas de Estância e municípios do entorno, Belivaldo visitou as obras de pavimentação asfáltica que o Governo de Sergipe está executando em ruas e avenidas do município, resultado de um investimento superior a R$2,3 mi, feitos com recursos do Tesouro Estadual.

Junto à Belivaldo esteve o prefeito Adinaldo Nascimento (Indiaroba), o pré-candidato a suplente de senador, Filadelfo Alexandre; Benedito Figueiredo e Alexandre Figueiredo; os vereadores Sérgio da Larissa, Artur do PT, Léo de Fá; os ex-prefeitos Zé Nelson (Estância) e Gracinha (Itaporanga); o ex-vereador Zé Magno; o Dr. Humberto Ralim, do Amparo de Maria; e as lideranças Dominguinhos do PT, Marquinhos do Piauitinga, Flávio Brasil, Zé Alves de Umbaúba, Beto do Botequim e Joaldo do PT.

Da assessoria

Foto: Marcos Rodrigues