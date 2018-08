GTA receberá aeronave de pequeno porte para a Grande Aracaju

13/08/18 - 16:30:53

Helicóptero tipo Schweizer 300 foi doado pela Senasp e, após manutenção, dará apoio às equipes da PM e PC em operações

O Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP) terá uma terceira aeronave. O helicóptero de pequeno porte tipo Schweizer 300 dará um apoio importante às atividades cotidianas da Polícia Civil e Polícia Militar, em operações programadas e atendimentos de ocorrências via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

A aeronave é seminova e, segundo os técnicos do GTA, em bom estado. A estimativa é que Sergipe receba um helicóptero cujo preço é de cerca de R$900 mil. Para finalizar o processo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/SE) depende apenas da contratação de uma empresa que faça a manutenção periódica, que é uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Schweizer 300 foi projetado para transporte pessoal, de turismo e de passeio, mas é usado também para operações policiais, realizando treinamento civil e militar, além de ser de multiuso rural, com capacidade para transportar um piloto e um passageiro em viagens intermunicipais.

“É uma aeronave de pequeno porte e necessita de um emprego mais cauteloso para preservar a segurança dos que estão a bordo e de quem está embaixo também, por isso quando se tratar de uma operação o GTA pode atuar com segurança como uma plataforma de observação. A gente entra única e exclusivamente como apoio para um efetivo que já está lançado no terreno”, explicou o tenente-coronel do GTA, Fernando Góis.

A aeronave começou a ser fabricada em larga escala nos Estados Unidos a partir da década de 1980 pela Schweizer Aircraft, uma das maiores fabricantes de helicópteros de pequeno porte do mundo. Entretanto, o perfil do projeto está focado principalmente para o mercado de treinamento de novos pilotos civis e militares.

