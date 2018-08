Hemose realiza 251 novos cadastros para doador de medula óssea

13/08/18 - 13:43:41

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou 251 novos cadastros para doador de medula óssea, durante campanha no shopping Jardins. A ação finalizada no último sábado, 11, com a participação da mascote ‘Hemácia’, contou com o apoio de comerciantes, vendedores e demais públicos que realizaram a inscrição junto ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

De acordo com a gerente de Captação de Doadores, Josceline Souza, a iniciativa visou expandir as ações e serviços prestados pelo Hemocentro de Sergipe. “Percebemos o interesse do público que circulou pelo shopping durante esses dias. As pessoas ficam estimuladas com a necessidade dos pacientes que aguardam por um doador compatível. Nosso foco durante as campanhas externas é levar informação e a conscientização e, no caso de haver compatibilidade, o indivíduo realizar o transplante da medula”, disse.

Ela lembrou, ainda, que devido à miscigenação da população brasileira, a chance de encontrar um doador de medula compatível entre não parentes é de 1 em 100 mil. “Para aumentar as possibilidades do transplante, é necessário que o número de candidatos comprometidos com a causa aumente no estado e, consequentemente, no país”, salientou.

Sensibilizada com os pedidos nas redes sociais a fotografa Juliana Barreto e a administradora Luciana de Araújo decidiram ir ao shopping para fazer a inscrição. “Vi uma campanha no instagram de uma garotinha que precisa realizar o transplante. A situação dela e de seus familiares me comoveu, então decidi ajudar”, disse Juliana.

No corredor do shopping, o mascote da doação de sangue, a hemácia, chamou a atenção do público como o doador, Hícaro Robert Lima de Oliveira. “Fiz o cadastro porque acho que devemos sair da zona de conforto para praticarmos atos de solidariedade com o próximo. As campanhas servem para despertar a coletividade, mas o interesse deve ser individual”, declarou.

Funcionária do serviço de auditoria do centro de compras Ana Angélica, contou que já havia pensado em fazer o cadastro de medula óssea, mas faltava tempo. “O serviço aqui foi a oportunidade que precisava para realizar esse desejo. Acredito que, de forma geral, todos que trabalham aqui se interessaram em fazer pela comodidade”, frisou.

Amostras

O material coletado durante a campanha seguirá para o laboratório onde é feito o exame de Histocompatibilidade (HLA), testes genéticos para verificar se há compatibilidade entre o doador inscrito no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e o paciente inscrito no Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (Rereme). Os dados dos candidatos ficam arquivados e constantemente são cruzados com as informações dos pacientes. As pessoas interessadas em contribuir com o cadastro deverão entrar em contato.

Fonte e foto assessoria