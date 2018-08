Hospitais Regionais registram quase três mil atendimentos no fim de semana

13/08/18 - 12:45:38

O fim de semana foi movimentado nos Hospitais Regionais (HR), gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e todo o fluxo recebido teve seu devido encaminhamento. No Hospital Regional Pedro Garcia Moreno, em Itabaiana, por exemplo, foram 813 atendimentos, destes, 441 acolhimentos, 128 ortopedia, 144 suturas, 98 observações pediátricas e duas consultas em ambulatório. Foram registradas 32 acidentes motociclísticos e dois automobilísticos. O Hospital regional continua ofertando um atendimento de excelência e dado grande resolutividade às demandas, evidenciada nas 779 altas ocorridas.

Em Nossa Senhora da Glória, o atendimento no último final de semana, 10 a 12, no HR foi de 336 atendimentos clínica médica; 71 na pediatria; oito na Sala de Sutura; 44 avaliações da Obstetrícia; 12 partos; 12 internamentos e entre todos os atendimentos o Hospital Regional registrou 475 pacientes.

No final de semana, de 10 a 12, foram realizados 651 atendimentos no Hospital Regional da Propriá, assim distribuídos: 327 clínica médica, 224 clínica pediátrica, 38 clínica cirúrgica e 34 clínica ortopédica. Na maternidade foram 28 partos. Ocorreu, ainda, nove acidentes de moto.

790 pacientes foram atendidas pelo HR de Socorro, no período de 10 a 12. Distribuídos nas seguintes especialidades médicas : 636 Clínica médica, 109 pediatria, 45 obstetrícia. Dos pacientes atendidos no Pronto Socorro, seis ficaram internados e os demais foramliberados para casa, após receber atendimento médico adequado. Os demais pacientes permaneceram na unidade, mesmo os casos graves, comprovando a qualidade dos serviços prestados à população. Todas as gestantes que procuraram a Maternidade de Nossa Senhora do Socorro, foram devidamente atendidas pela equipe de obstetrícia. O Hospital Regional de Estância não enviou o balanço referente ao fim de semana.

Por Maira Ribeiro

Foto assessoria