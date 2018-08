JOVEM MORRE AO TENTAR SE APODERAR DE ARMA DE UM POLICIAL

13/08/18 - 08:35:04

Jovem entra em confronto com policial e acaba morto em povoado de Brejo Grande, diz polícia

Um jovem morreu após uma confusão ocorrida na noite deste domingo (12) no Povoado Brejão, no município de Brejo Grande.

As informações são de que houve um tumulto por conta de brigas em uma festa que ocorria no povoado e algumas pessoas foram detidas. Durante as abordagens e as prisões, um jovem teria entrado em luta corporal com um PM tentando liberar um dos detidos.

A polícia informou que durante a luta, tentou se apoderar da arma do militar e acabou sendo alvejado e morreu.