Manifestantes fecham a entrada de Brejo Grande

13/08/18 - 09:20:52

Uma confusão generalizada ocorrida na noite deste domingo (12) no município de Brejo Grande terminou com a morte de um jovem que segundo a polícia militar, ele teria entrado em luta corporal com um militar que teria efetuado um disparo que atingiu o jovem. Embora ele tenha sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na manhã desta segunda-feira (13), centenas de pessoas foram à ruas protestar contra a ação da polícia após a morte do jovem. As informações passadas através dos grupos de whatsapp são de que populares fizeram uma barricada de pneus, colocaram fogo e fecharam a entrada da cidade.

Foto grupo de WhatsApp Gordinho do povo Noticias