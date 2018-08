Márcio Macedo afirma que acha um absurdo alguém do PT votar em André

13/08/18 - 10:59:05

Fernando Haddad está sendo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo Partido dos Trabalhadores (PT), como o candidato à vice da legenda, numa chapa junto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e poderá ser o plano B do Partido dos Trabalhadores.

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) Márcio Macedo afirmou na manhã desta segunda-feira (13) que no próximo dia 15 de agosto, a direção do partido irá inscrever o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como pré-candidato, informando ainda que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad pode ser o candidato caso Lula seja impedido.

Márcio Macedo que é pré-candidato a deputado federal, disse que caso a justiça eleitoral impeça a candidatura de Lula, o nome a ser indicado será de Fernando Haddad. “Vão tentar impedir a candidatura de Lula para concluir a patifaria. Os erros do PT, quem os cometeu estão pagando, porém não é isso que acontece por exemplo com Aécio Neves. Todos sabem que Lula é um preso político. Quanto aos outros pré-candidatos, todos sabem quem são”, disse em entrevista ao jornal da Fan.

Sobre a política local, Márcio disse que “sou pré-candidato a deputado federal e quero ir pra o Congresso defender meu Estado, meu povo e também ajudar Lula a governar o país e fazer o Brasil ser feliz de novo. Em Sergipe tem gente do Temer, que aprova a PEC 55, que congela os investimentos pelos próximos 20 anos, e não vamos nos juntar a esse time”, explicou.

Macedo disse ainda que acha um “absurdo” alguém do PT votar em André Moura para o senado. “Quanto a política de Sergipe, o PT decidiu permanecer no bloco político de Belivaldo Chagas, que foi fundado pelo grande Déda. Tenho certeza de que Belivaldo e Eliane Aquino farão um grande trabalho no Governo em prol dos sergipanos”, finalizou o petista dizendo que “é um absurdo alguém do PT votar em André Moura.

Munir Darrage