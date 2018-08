Nesta terça-feira, Jucese realiza Fórum de Capacitação voltado para Leiloeiros

Evento educacional é gratuito e acontece na sede da Junta Comercial, a partir das 9h

Com o objetivo principal de esclarecer dúvidas relacionadas ao recadastramento dos profissionais de leiloaria matriculados na Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), assim como assuntos relacionados à profissão, a Jucese promoverá, gratuitamente, um Fórum de Capacitação sobre Leiloeiros nesta terça-feira, 14, às 9h, no auditório Iran Batista de Santana, localizado na sede da autarquia – Rua Propriá, 315, Centro.

Desde 20 de junho, a Jucese está realizando o processo de recadastramento dos leiloeiros matriculados na autarquia com o intuito de recensear os profissionais de leiloaria atuantes em Sergipe. Até o dia 21 de agosto, os leiloeiros devem apresentar à Secretaria-Geral da Junta Comercial, por meio de protocolamento presencial, os documentos comprobatórios dos requisitos de matricula e a caução prestada e atualizada.

“É importante a participação dos leiloeiros neste nosso Fórum de Capacitação, uma vez que ocorreu mudança de procedimento com relação à caução. Seguindo instrução normativa do Departamento de Registro Empresarial e Integração, foram revogadas as modalidades de caução funcional por seguro garantia e fiança bancária, estando em vigor somente a modalidade de depósito em conta poupança na Caixa Econômica Federal ou em outro banco oficial”, explica o secretário-geral da Jucese, Marcelo Passos.

Os interessados em participar do Fórum de Capacitação sobre Leiloeiros devem se inscrever gratuitamente no site da Jucese: www.jucese.se.gov.br

Por Tatianne Melo