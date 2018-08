PL DOS TAXISTAS DO DEPUTADO MATOS TEM APOIO DA CATEGORIA

13/08/18 - 12:41:04

A categoria dos taxistas esteve no gabinete do deputado estadual Moritos Matos (Rede) na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese – para conversar sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre o serviço de agenciamento de táxi destinado ao transporte terrestre de pessoal a serviço da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de Sergipe. Chamado pelo deputado Matos de PL dos Taxistas. “Esse projeto reduzirá os custos com a locação e consumo de combustíveis dos Órgãos Públicos e também vai resolver a situação da categoria dos taxistas, que desde a chegada dos aplicativos de transporte de passageiros tem sofrido muito”, explica o deputado Matos.

Participaram dessa reunião, que aconteceu na última quarta-feira, 8, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Estado de Sergipe – Sintax -, Manildo Ramos da Costa, o relações-públicas José Aírton dos Santos, os taxistas João Batista Soares da Silva e Cláudio Bispo Cruz. “Em tempos de vacas magras, onde o Governo Federal e Estadual falam que não tem verba para nada, então é justo que a categoria de táxi que está passando por dificuldades tenha um projeto de lei como esse. Esperamos que seja aprovado e o Governo sancione, porque a economia será grande. Será bom tanto para os órgãos públicos quanto para a nossa categoria. Esse PL dos taxistas vai beneficiar os pais de família que estão trabalhando com dificuldade para manter os compromissos de casa”, ressalta o relações-públicas José Aírton.

Segundo o taxista, João Batista Soares os aplicativos de transporte praticamente destruíram a categoria dos taxistas. “Uma cidade que tem 300 mil carros e 200 mil resolvam ser aplicativos, são diversos aplicativos, será que tem passageiro para todo mundo? Você tem seu emprego e resolve pegar seu carro e vai fazer o bico para tirar o combustível, para eles é bico, mas para nós é profissão. Infelizmente esses aplicativos e também algumas autoridades que estão fazendo política estão destruindo a categoria, mas esse projeto vai nos ajudar a sobreviver”, afirma João Batista.

De acordo com o deputado Matos, no Distrito Federal já colocou em prática esse projeto, por meio do programa TaxiGov, o que diminuiu em 60% os gastos com a locação de veículos. “Assim que esse projeto virar lei em Sergipe e os órgãos públicos começarem a utilizar o serviço, além da economia que eles farão, com certeza, isso dará um alívio grande para a categoria dos taxistas. Eles conseguirão honrar os compromissos e assim sustentar suas famílias”, enfatiza o parlamentar.

Fonte e foto: Andréa Oliveira