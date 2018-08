PM EMITE NOTA E DIZ QUE LAMENTA AÇÃO QUE TERMINOU EM MORTE

13/08/18 - 14:41:30

O comando da Polícia Militar emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (13) para informar que foram adotadas medidas para apurar o incidente ocorrido neste domingo (12) durante a realização de uma festa e que terminou com a morte de um jovem.

A nota diz que os militares envolvidos na ação foram afastados e que “o Comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público informar que, sobre o lamentável fato ocorrido durante a noite desse domingo, 12, que resultou na morte de um jovem, durante uma festa realizada no município de Brejo Grande, está tomando todas as medidas legais cabíveis para o devido esclarecimento de tudo e que após tomar ciência do ocorrido, imediatamente determinou a apuração, afastando os policiais envolvidos, a fim de elucidar o caso o mais rápido possível”.

Ao final, a nota diz que “a Polícia Militar lamenta o desfecho da ocorrência e se manifestará oficialmente ao final das investigações, buscando manter o nosso compromisso de bem servir a Sociedade Sergipana com ética e transparência nas suas ações”.