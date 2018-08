PM RECUPERA VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO NO BUGIO

13/08/18 - 05:42:36

Na tarde desse sábado, 11, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) recuperaram um veículo com restrição de roubo, no Conjunto Bugio, Zona Norte da capital.

As equipes do Getam foram informadas por populares sobre um automóvel Renault Logan, de placa NVL-7559, que havia sido abandonado na Avenida Centenário. Imediatamente, os militares se deslocaram até o local e constataram que o veículo possuía restrição de roubo.

Em seguida, o automóvel foi encaminhado à Delegacia Plantonista Norte.

Fonte e foto PM