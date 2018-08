PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE PARTICIPAM DE ENCONTRO EM ARACAJU

13/08/18 - 13:55:53

Questões como a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares para investimento em saúde pública; o controle social na gestão da saúde; custeios das ações e serviços; prestação de contas, dentre outras estarão em pauta no II encontro de prefeitos e gestores de saúde que acontecerá na próxima quinta-feira (16), no Hotel Aquários, em Aracaju.

Com acesso gratuito, o evento é uma iniciativa da Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe (Amurces) e da Asplan- Assessoria e Apoio à Gestão Pública, evisa esclarecer sobre as novas estratégias de gestão da saúde, de modo a orientar e capacitar os gestores para que possam adotar medidas assertivas e legalmente embasadas, sobretudo, na aplicação e prestação de contas das verbas públicas.

Entre os palestrantes estãoo diretor executivo da Federação Nacional dos Municípios (FNM), Antônio Carlos Júnior e Denilson Magalhães, que é consultor da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que vão tratar, respectivamente, das principais alterações na forma de repasse e unificação dos blocos de financiamento e custeio; e do custeio das ações e investimento na rede de serviços públicos de saúde.

O evento, conta com o apoio institucional da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba; Sebrae, Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems); Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE); Cat e Erpac.

Da assessoria