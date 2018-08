Semarh participará de audiência pública para discutir possíveis enchentes no rio São Francisco

13/08/18 - 10:46:24

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), por meio da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), participa, no próximo dia 31 de agosto, no município de Propriá, de audiência pública com o objetivo de analisar as condições hidrológicas da bacia do rio São Francisco, com foco nos impactos de possíveis cheias.

O encontro é organizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e também contará com as presenças de representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, da Agência Nacional de Águas (ANA), bem como do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Defesa Civil, além dos municípios do Baixo São Francisco.

“Estamos nesse cenário de crise hídrica, mas as cheias não podem ser descartadas por completo. Nossa diretoria colegiada discutiu e aprovou esse calendário. Diante disso, esperamos contar com o apoio e a participação de todos aqueles que podem contribuir com a discussão, incluindo aí a Agência Nacional de Águas, a Defesa Civil nacional, assim como as seccionais estaduais, Chesf e outros”, conclamou o presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda.

Segundo ele, entre Alagoas e Sergipe, em alguns momentos, basta que o setor elétrico aumente a vazão, por uma necessidade qualquer, e já acontecem os relatos de prejuízos. “Então, essa iniciativa representa uma forma de melhorar esse cenário frente a uma possível enchente. Todos os países desenvolvidos se preparam ante os cenários de crise e, por falta de planejamento, o Brasil já teve sérios prejuízos tanto materiais quanto de vidas”, afirma Miranda.

O coordenador da Câmara Técnica de Articulação Institucional (CTAI) do Comitê, e superintendente de Recursos Hídricos da Semarh, Ailton Rocha, garantiu realizar uma ampla mobilização para a participação de municípios sergipanos no evento em Propriá, bem como da Defesa Civil estadual.

Outras audiências acontecerão em Petrolina (PE), dia 17 de setembro; e Pirapora (MG), dia 26 de outubro.

Foto assessoria