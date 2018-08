Seminário Estadual do Fórum Associativo de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares

13/08/18 - 13:18:15

Acontece nos próximos dias 23 e 24 de agosto no Centro de Convenções do Hotel Sesc (Orla de Atalaia), em Aracaju, o XXXV Seminário Estadual do Fórum Associativo de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de Sergipe – FACTUS.

Durante os dois dias, participantes irão discutir o tema: Proteger a Infância é Garantir o Futuro – 28 Anos do ECA. O evento contará com palestras da ex-ministra dos Direitos Humanos e desembargadora do Estado da Bahia, Luislinda Volois, da escritora ativista Anna Luiza Calixto, do Procurador do Ministério Público do Paraná, José Murillo Digiacomo, o ptocurador do Ministério Público do Trabalho de Sergipe, Ricardo José Mercês Carneiro, a procuradora Maduca Lopes, além do palestrante Yuri Gonzales, presidente do Instituto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

De acordo com a secretária executiva do FACTUS, Adriana Moraes, vários assuntos serão discutidos a exemplo do Conselho Tutelar e o Adolescente em Conflito com a Lei.

“Serão dois dias de seminário, no qual debateremos temas importantes, entre eles: A importância da Participação Sócio Política de Crianças e Adolescentes no Combate a Violações de Direitos; a Erradicação do Trabalho Infantil como Questão Essencial aos Direitos Humanos e as Atribuições do Conselho Tutelar e sua Relação com a Rede de Proteção; além dos Aspectos Controversos na Aplicação do ECA no Cotidiano do Conselho Tutelar e Demais Operadores do Sistema de Defesa de Direitos”, explica.

Fonte e foto assessoria