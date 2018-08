SERVIDORES DA FHS OCUPAM AS GALERIAS DA ASSEMBLEIA

O Governador do Estado, Belivaldo Chagas, anunciou em programa televisivo, que estaria enviando para Casa Legislativa a partir dessa segunda- feira (13), o Projeto de Lei da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS). De acordo com a mensagem, o governador disse que esteve reunido com a Procuradoria Geral do Estado em busca de solução para a Fundação, que segundo ele, a solução garante a estabilidade dos servidores da classe.

Servidores motivados com o anuncio do governador, ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta tarde, a fim de acompanharem a tramitação do Ato Governamental.

Representando a comissão, formada por servidores da Fundação Hospitalar de Saúde, Adriana Santos, auxiliar de enfermagem há oito anos, explicou que um dos problemas da FHS é a insegurança. De acordo com ela, são mais de três mil funcionários nessa situação.

