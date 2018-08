TAF do Concurso de Soldado da PM de Sergipe será na próxima semana

13/08/18 - 14:45:52

O Diário Oficial do Estado de Sergipe publica nesta terça-feira, 14, a nova convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de soldado da 3ª classe da Polícia Militar (PM/SE). Os exames da 2ª etapa do concurso serão realizados no período de 20 e 22 de agosto, na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Na última sexta-feira, 10, o desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, Roberto Porto, acatou o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Sergipe, através da Procuradoria Geral do Estado, e deferiu o pedido de efeito suspensivo da liminar concedida pelo juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristovão, Manoel Costa Neto, suspendendo o concurso público de soldado da Polícia Militar de Sergipe.

Diante da decisão do Tribunal de Justiça, o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Rosman Pereira, se reuniu nesta segunda-feira, 13, com o instituto responsável pela realização do concurso, o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), e definiu um novo cronograma para realização das próximas etapas do certame.

Pelo novo cronograma, o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física será divulgado no dia 27 de agosto e a apresentação dos recursos contra o TAF deve ser feita entre os dias 28 e 29 de agosto. No dia 03 de setembro os aprovados serão convocados para a 3ª etapa – (Avaliação Psicológica). A realização da 3ª etapa será realizada no dia 09 de setembro.