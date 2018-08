UNINASSAU completa 15 anos de história; Centro Universitário celebra trajetória

13/08/18 - 15:46:26

Por Suzy Guimarães

A UNINASSAU completa 15 anos de fundação com representação em mais de 50 cidades, nas formas de ensino presencial e EAD. Com trajetória marcada por conquistas, premiações e trabalho em prol das comunidades, a Instituição firmou-se como uma das principais marcas em ensino superior das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Inicialmente pensada para ser uma faculdade de Direito, a Faculdade Maurício de Nassau foi fundada em 2003, no Recife, com 500 alunos e ofertando seis cursos – Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Gestão de Sistemas de Informação, Turismo e Direito – e com a missão de “ser uma instituição educacional formadora de cidadãos competentes, qualificados e preparados para o mercado de trabalho, imbuídos de responsabilidade social e compromissados com a preservação da cultura nacional e com o desenvolvimento sociocultural do Brasil”.

O slogan da primeira campanha, que faz parte da própria marca, é mantido até hoje. “Fazendo parte da sua história” não foi apenas uma frase de impacto, mas é a proposta da Faculdade Maurício de Nassau para cada um de seus alunos. “A UNINASSAU é fruto de um sonho e o resultado de muito trabalho e dedicação. Ela foi pensada em cada detalhe e o apoio de cada profissional que nos ajudou a construir essa Instituição foi fundamental para chegarmos até aqui”, revela Janguiê Diniz, fundador do Centro Universitário e do grupo Ser Educacional.

Em 2006, já consolidada no mercado de educação pernambucano, a UNINASSAU expandiu as fronteiras e abriu sua primeira unidade em terras paraibanas, a Faculdade Maurício de Nassau em Campina Grande. Nos anos seguintes, vieram as cidades de João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, Maceió, Aracaju, Belém, Manaus, Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Caruaru, Petrolina, Garanhuns, entre outras.

Ainda em 2010, a Faculdade Maurício de Nassau se consolidou como uma potência esportiva ao vencer os Jogos Universitários Brasileiros (JUB´s). “Esse é um dos nossos investimentos adicionais. Oferecemos inúmeras bolsas de estudo para atletas e acreditamos que o esporte, aliado à educação, é uma forma de incentivar os jovens a se desenvolver e a adquirir cidadania”, explica o diretor-presidente do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz. A vitória no JUB’s também rendeu a instituição o Troféu Eficiência concedido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

As conquistas da UNINASSAU não se encerram por aí. Em 2012, a Instituição recifense recebeu do Ministério da Educação o credenciamento como centro universitário tornando UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau. A decisão ressaltou o que o mercado já sabia: a Instituição tornou-se pluricurricular, com cursos nas áreas de saúde, exatas e humanas, tanto na graduação como nos cursos tecnológicos e pós-graduação. No mesmo ano, o Centro Universitário teve o curso de Medicina autorizado para funcionamento. Mais recentemente, o campus obteve nota global 5 no recredenciamento do MEC, tornando-se um dos 11 centros universitários do País a atingir esse nível de excelência.

Infraestrutura e modelos de aulas dinâmicas, com suporte da tecnologia fazem da Instituição uma referência. “Todos os dias buscamos melhorar em prol de nossos estudantes. Queremos que cada um deles saia da sala de aula preparado para o mercado de trabalho ou para empreender. Cada um dos profissionais que atua na UNINASSAU tem orgulho de trabalhar aqui”, comenta o Reitor da Instituição, Antônio Neto.

Há mais de 10 anos líder em prêmios recall de marcas, a UNINASSAU já formou milhares de profissionais para o mercado de trabalho e investe, fortemente, em ações sociais através do Instituto Ser Educacional. Em 2017, a Instituição passou a ser a única no Brasil a ter cadeira cativa na ONU – Organização das Nações Unidas, graças aos projetos como Praia Sem Barreiras, Mães produtivas, Faculdade na Comunidade, Trote Legal, entre outros. “Não queremos apenas formar profissionais para o mercado, nos preocupamos em tornar nossos estudantes agentes multiplicadores do bem. Estamos sempre trabalhando para amanhã sermos melhores que hoje”, enfatiza Jânyo.

“Chegamos onde estamos graças à conjunção de esforços, graças aos profissionais que integram nosso time: pessoas que se preocupam em construir o futuro de nossos jovens estudantes e de nosso país. Pessoas que, por méritos próprios, por sua elevada formação ética, profissional e moral tornaram-se os nossos referenciais, os símbolos que orientam as nossas ações”, finalizou Janguiê.

Foto assessoria