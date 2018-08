AMESE REPUDIA AS DECLARAÇÕES DA DEPUTADA ANA LÚCIA

14/08/18 - 16:11:45

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE), vem – através da presente nota – repudiar as declarações prestadas pela Deputada Estadual Professora Ana Lúcia no programa Jornal da Fan apresentado pelo radialista George Magalhães na rádio Fan Fm na manhã do dia 14 de agosto do corrente ano.

Em seu discurso, mesmo sem estar presente no local do fato e sem apreciar as provas que a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário irão analisar com habilidade técnica, a parlamentar emitiu juízo antecipado de valor ao afirmar que houve uma execução em praça pública praticada por policial militar envolvido em ocorrência recentemente registrada no município de Brejo Grande.

Diversos relatos e mídias circulam na internet informando que houve uma grande alteração da ordem pública naquele município, inclusive com a investida de populares contra a guarnição policial, o que faz com que qualquer posicionamento prévio seja efetuado de forma cuidadosa.

Lamentamos a posição da deputada Ana Lúcia e firmamos nosso compromisso na busca do esclarecimento da verdade real, sem comentários depreciativos e juízos antecipados de valor.

Ressaltamos o excelente exercício de seu mandato e a respeitamos como profissional de educação e mulher, porém não nos omitiremos na busca do respeito aos profissionais militares de segurança pública e do respeito que os mesmos merecem receber no exercício de suas funções.

Jorge Vieira da Cruz – Presidente da AMESE