Caixa Econômica firma convênio com associação brasileira de shoppings

14/08/18 - 06:13:13

Parceria visa aprimorar o relacionamento com o setor, oferecendo

acesso facilitado aos produtos e serviços do banco

A CAIXA e a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) firmam, nesta terça-feira (14), parceria negocial de estímulo ao setor, oferecendo aos shoppings e aos lojistas filiados acesso facilitado aos produtos e serviços do banco. O convênio será assinado durante o 15º Congresso Internacional de Shopping Centers, um dos maiores eventos do setor na América Latina.

Os mais de 1.200 proprietários de shopping centers, franqueadores e varejistas participantes do congresso terão à disposição um estande exclusivo para atendimento, onde poderão ser esclarecidas dúvidas sobre as condições do convênio e sobre os produtos e serviços oferecidos pela CAIXA ao setor, como linhas de crédito e investimento, administração de folha de pagamento, adquirência, entre outros.

Para o gerente nacional de Estratégia do Corporativo da CAIXA, Gustavo Knupfer Coutinho, a parceria possibilita o crescimento do setor, dando mais possibilidades de crédito e de investimento aos empresários. “O segmento de shopping centers é estratégico para a CAIXA, tanto no que diz respeito à geração de novos negócios quanto ao potencial de geração de empregos e desenvolvimento do país”, afirma.

Abrasce:

A associação reúne mais de 400 associados do setor de shopping centers, que teve um faturamento em 2017 de mais de R$ 167 bilhões e representa cerca de 12% das vendas de cartões no varejo.

A entidade atua no desenvolvimento do setor, com ações voltadas para a defesa dos interesses dos empresários e para o aprimoramento dos serviços oferecidos pelos estabelecimentos, promovendo encontros, eventos e cursos para discutir as tendências do mercado.

