CRIANÇA RECÉM NASCIDA É ENCONTRADA ABANDONADA NA BARRA

14/08/18 - 14:10:11

Recém nascido é salvo graças à ação da polícia militar da Barra dos Coqueiros

Uma criança recém nascida e aparentemente saudável foi encontrada na manhã desta terça-feira (14) em um terreno baldio no município de Barra dos Coqueiros.

O fato foi divulgado através das redes sociais e nos grupos de WhatsApp as informações eram que a criança foi encontrada por policiais militares por volta das 10 horas nas imediações da Praça do Romildo.

O policial militar que recebeu a informação conta que de imediato acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi até o local, prestou os primeiros socorros e em seguida levou a criança para o hospital local.

No momento do resgate, a criança foi encontrado no meio de uma folhas e sem roupa.

A mãe da criança deve responder pelo crime de abandono de incapaz além de correr o risco de perder a guarda do filho que foi abandonado à mercê da sorte.

As informações são do grupo Gordinho do Povo Noticia