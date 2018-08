2 IRMÃOS EXECUTADOS A TIROS EM POVOADO DE PORTO DA FOLHA

14/08/18 - 08:42:38

Os irmãos Alexssandro de Barros Melo, 23 anos e Alexandre de Barros, 20 anos, foram executados a tiros na noite desta segunda-feira (13) no povoado Ilha do Ouro, no município de Porto da Folha, em Sergipe.

Os corpos foram localizados por volta das 22 horas na rodovia que liga a sede do município ao povoado. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e localizou duas motocicletas que seriam das vitimas e que não foram levadas pelos executores.

Segundo informações, vitimas tinha tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas.