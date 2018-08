Edvaldo anuncia uma nova forma de participação do aracajuano na administração

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou nesta segunda-feira, 13, mais uma #LivecomEdvaldo, transmitida através do Facebook e do Instagram, permitindo a comunicação direta entre o gestor e os cidadãos aracajuanos. Em um dia especial para o administrador, data em que sua mãe faria 91 anos, ele comentou sobre a entrega de escrituras para os moradores do Conjunto São Carlos, prestou contas da reividicações apresentadas na edição passada, respondeu aos questionamentos e convidou a todos para uma nova forma de participar da administração municipal.

No início da live, Edvaldo comemorou a entrega de 101 escrituras aos moradores do Conjunto São Carlos, no bairro Olaria, que esperavam por essa resolução desde 1989, quando começaram a ocupar o local. Ainda sobre esse assunto, ele garantiu que até o final de 2018 um total de 1500 documentos serão confeccionados e entregues aos cidadãos de diversos locais, que terão suas residências regularizadas.

Dando prosseguimento, prestou contas das indicações recebidas na live anterior como a de Edenilson Carvalho, que solicitou a ação do programa “Tapa Buracos” no Bairro Veneza e foi atendido. Soemia dos Santos, por sua vez, havia questionado sobre a iluminação na rótula do 17 de Março, ao que o prefeito esclareceu que o projeto para o local está em fase de definição orçamentária.

Face a face

O internauta Adonis Valença, durante o evento desta última edição, perguntou sobre a existência de planos de reforma para os terminas. Edvaldo respondeu positivamente, ressaltando que Aracaju já passa por obras do Plano de Mobilidade Urbana, que criará quatro corredores de tráfego, instalará 150 semáforos inteligentes, reformará os terminais e existentes e construirá um novo no Mercado.

Quem participou também foi Alan Kardec, que tinha dúvidas sobre a implantação dos prontuários eletrônicos na rede de Saúde. “Eles vão melhorar sensivelmente os atendimentos. Ele deixa registrado toda vida do usuário na rede. Isso vai permitir que a anamnese, hoje feita por escrito e passível de perda, fique disponível eletronicamente. Desta maneira, com tudo registrado vai tudo ser melhor para o enfermo e para o médico. Vai permitir um melhor controle da distribuição de remédios. Além disso, faz parte de um projeto maior que no futuro permitirá a marcação de consultas sem sair de casa e a avaliação do serviço por meio de um aplicativo”, explicou Edvaldo.

Ainda no processo de transformar Aracaju em uma cidade inteligente, o espectador João Carvalho perguntou sobre a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED. O prefeito informou que uma Parceria Público Privada está sendo desenvolvida e que até o próximo ano 80% das lâmpadas serão trocadas por esta opção mais econômica.

Também foi assunto o pagamento dos artistas locais que tocaram no Forró Caju, quando o gestor municipal teve a chance de esclarecer que todos aqueles cujos contratos estavam ligados às contrapartidas da Prefeitura de Aracaju já foram pagos. Aqueles que ainda não receberam estão nesta situação por conta do atraso na liberação de verbas por parte do Ministério da Cultura. Edvaldo disse ainda que já viajou à Brasília e busca novamente uma oportunidade na capital federal para solicitar o pagamento o mais rápido possível.

Incentivos

Além das solicitações e esclarecimentos, houve espaço também para elogios pelo trabalho desenvolvido. “A melhor administração que Aracaju já viu. As emissoras deveriam olhar seu trabalho e não somente criticar”, afirmou Elvacir Luiz.

A visão exposta por Elvacir foi acompanhada por outros internautas como Edjan Cruz, que ressaltou a volta da limpeza da cidade, Edilaine Barros, que parabenizou pelo avanço nas obras do Barroso e Jeová Souza, que está muito feliz com a ordem de serviço dada para infraestruturação do Japãozinho.

Novidade

No final da live, o prefeito anunciou uma nova maneira do aracajuano participar da administração municipal. Ele explicou que a partir da próxima sexta-feira, 20, receberá uma vez por mês na sede da Prefeitura de Aracaju cerca de 40 cidadãos, no intuito de apresentar o andamento da administração e escutar suas demandas, numa espécie de arena.

A primeira reunião ocorrerá no auditório, às 18h30. Os que poderão participar serão escolhidos por ordem de inscrição. Esta poderá ser feita ao enviar nome e telefone no direct do prefeito, no Instagram.

Foto Marco Vieira

14/08/18 - 07:59:57