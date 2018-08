Edvaldo não recebe médicos, categoria em greve e aracajuanos prejudicados

14/08/18 - 12:40:31

“Edvaldo Nogueira não recebe médicos, categoria segue em greve e aracajuanos são prejudicados”, afirma o vereador Elber Batalha

O vereador Elber Batalha utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju na manhã desta terça-feira, 14.08, para criticar a forma como o prefeito Edvaldo Nogueira vem tratando a classe médica do município. Elber lamentou a postura de Edvaldo Nogueira em não querer negociar e nem dialogar com a categoria, que encontra-se em greve desde o dia 20 de julho. Os médicos não são recebidos nem pela secretária de Saúde, Waneska Barbosa e nem pelo prefeito de Aracaju. O parlamentar também fez a leitura de uma nota expedida pela diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed), que expuseram diversos problemas entre a atual gestão e os médicos do município.

Segundo a nota, o Sindimed denuncia que ‘o prefeito Edvaldo Nogueira e a secretária de saúde Waneska Barbosa, utilizam-se de práticas anti-sindicais, anti-democráticas e anti-trabalhadores. O prefeito solicitou de imediato à justiça a ilegalidade da greve, dizendo ser abusiva mesmo sem ter negociado’. Continua a nota: ‘Utilizando-se de números falsos e interpretação tendenciosa , a secretária de saúde tenta desmobilizar a diretoria do sindicato dos médicos, assediando os diretores, com essa perseguição imoral e descabida. Porém tanto o Sindicato dos médicos do Estado de Sergipe não irá se calar diante desse assédio, quanto os médicos irão continuar indo às assembléias. E também irá denunciar à toda sociedade está prática abusiva, opressiva e anti-sindical’.

De acordo com Elber, essa prática é nociva e inadmissível vindo de um prefeito que veio das bases estudantis e sindicais. “Isso de tolher a possibilidade de manifestação é um absurdo. Que moral essa gestão tem de falar contra a Reforma Trabalhista, já que Edvaldo Nogueira retira claramente direitos? Ele está desrespeitando a legislação, negligenciando todos os princípios que norteiam o sindicalismo e chega-se ao absurdo de não dialogar e sempre ingressar com ações judiciais para declarar ilegalidade das greves”, disse Elber.

O vereador Elber disse que o prefeito de Aracaju não governa para a cidade e que só sabe postar vídeos nas redes sociais. “Essa postura demonstra um autoritarismo do ‘imperador’ Edvaldo Nogueira, que não recebe nem a sua própria bancada de apoio, imagina a classe trabalhadora. Quando Edvaldo briga com os médicos e desrespeita a categoria só quem perde com isso é a população que precisa dos atendimentos nos bairros, nos postos de saúde de Aracaju. E ele fica encastelado e postando vídeos no YouTube. Edvaldo Nogueira não negocia com as categorias, não paga o piso do magistério, não paga as horas extras trabalhadas, não paga artistas que se apresentaram no Forro Caju, mesmo informando que já tinha dinheiro em caixa. O que Edvaldo gosta é de se aparecer!”, finalizou.

Por Luciana Gonçalves

Foto: Gilton Rosas