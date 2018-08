“Elenco” em crise: JB “queimado”, Eliane não “soma” e Edvaldo “nem aí”!

Muito pesado tem sido o “fardo” carregado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) que tem trabalhado bastante para conseguir a reeleição em outubro próximo. A campanha eleitoral se inicia, oficialmente, na próxima quinta-feira (16), e o panorama do momento é que o governo vai ter que reverter o cenário desfavorável a todo custo. Os “alvos” na oposição estão visivelmente definidos e a estratégia é tentar levar o projeto para o 2º turno. O “elenco governista” não demonstra muita “sintonia”…

Além de tentar descontruir uma imagem de “impopular”, Belivaldo tem horas que parece ser aquele “treinador de futebol” que olha para o “banco de reservas” e não consegue encontrar alternativas capazes de reverter uma “partida desfavorável”. Tem a seu lado na chapa, como candidata a vice, Eliane Aquino (PT), que com todo o respeito, não disse a que veio quando foi secretária de Estado e, muito menos, como vice-prefeita de Aracaju. É aquele “reforço” que cria muita expectativa, mas que aparenta ter mais “nome” do que desempenho…

Para muita gente, o governo tentou mais uma vez usar a imagem do saudoso Marcelo Déda (in memoriam), mas isso “não colou” e a população parece não aceitar mais. Eliane trouxe uma melhora na avaliação da pré-candidatura de Belivaldo, o “marketing pesou”, mas nada tão decisivo, tão relevante a ponto de fazê-lo “virar o jogo”. É uma vice que queria ser candidata à deputada federal e que muita gente a defendia para o Senado. É como se estivesse “deslocada”, jogando fora de sua posição Talvez não seja “boa de urna” como algumas pessoas contavam…

Já o ex-governador Jackson Barreto (MDB) vive um “drama” em 2018: é pré-candidato a senador da República, trabalha em silêncio para reverter o desgaste de sua imagem junto ao eleitorado e tem adversários extremamente competitivos de olho no Senado Federal. Desta vez JB não tem como se dedicar exclusivamente à candidatura de Belivaldo. É aquele “atleta” que já foi decisivo em outras competições, mas que hoje não atravessa um bom momento, chegando a ser “queimado” junto à “torcida”. É o principal responsável por muita gente “pedir a cabeça” do treinador…

Já o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), que deveria ser um dos principais “cabos eleitorais” do governador, uma espécie de “jogador coringa”, tendo em vista que só venceu a eleição de 2016 graças ao “conjunto”, agora apenas diz que vai apoiar o projeto, mas que “vai continuar sendo prefeito”, ou seja, Edvaldo até “entra no jogo”, mas para ele o resultado final será “indiferente”. Demonstra que não está “nem aí” para a eleição deste ano. Parece “negociar seu passe” para jogar em outro “time”, mas tem o “passe preso” no governo. É difícil a situação do “galeguinho”…

Quem não se lembra do “desabafo público” do pré-candidato a senador da República, Alessandro Vieira (REDE) quando seu partido fechou uma aliança com o PSB do pré-candidato a governador, Valadares Filho? Alessandro se sentiu incomodado por ter sido “deslocado” do projeto de Senado e foi decisivo para a aliança não sair…

Nada de anormal se agora, o mesmo Alessandro Vieira fechasse uma “dobradinha” com a competente e atuante vereadora Emília Corrêa, pré-candidata a deputada federal pelo Patriota! Aí quem não entendeu nada foi os pré-candidatos a federal da REDE. A turma contava com a “fidelidade” do delegado…

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (REDE) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, nessa segunda-feira (13), para repudiar o reajuste salarial de 16,38% reivindicado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e pelos procuradores da República. O parlamentar entende que o momento foi completamente inadequado e que a maioria dos trabalhadores brasileiros está sofrendo em decorrência de uma minoria e que o reajuste em questão tem “efeito cascata”.

Georgeo Passos II

“O País vive um momento bastante delicado, onde o cidadão não confia mais em boa parte da classe política, e o Judiciário parece que perde o pouco o tom nesse momento de crise que vive o País. Todos os servidores públicos têm direito de lutar por sua recomposição e por reajustes anuais, mas infelizmente estamos percebendo que, tirando os grandes poderes, a raia miúda não conseguiu nem no governo de Michel Temer (MDB)”, disse o deputado.

Sem reajustes

Georgeo Passos pontuou ainda que as gestões de Jackson Barreto e Belivaldo Chagas também não apresentaram nada voltado para a recomposição da inflação ou de perdas salariais. “Os governo sempre dizem que não têm dinheiro, mas percebemos que os ministros do STF perderam o tom solicitando um reajuste de 16,38%. Nenhuma categoria de trabalhadores conseguiu reajuste nos últimos quatro anos”.

Efeito cascata

Em seguida o deputado disse que os ministros estão alegando que seus salários estão defasados, sem contar o auxílio-moradia de R$ 4 mil. “Para ser justo nem todos os ministros foram a favor do reajuste e a decisão vai atingir como efeito cascata outros setores do Judiciário. O STF é o teto do funcionalismo público. Aprovam por resolução aumentando esse salário lá em BSB e o impacto dessa decisão é de R$ 4 bilhões”.

Momento ruim

“Enquanto o governo federal congela os salários dos servidores públicos, os ministros do STF vão na contramão da história, assim como os membros do Ministério Público Federal, que também aprovou o reajuste de 16,38%. O argumento para os trabalhadores é que não têm dinheiro suficiente para a concessão, mas tem para suportar esse reajuste para juízes e desembargadores. O momento é tão ruim, de equilíbrio fiscal, de poucos recursos para investimentos, e agora ainda teremos que retirar do orçamento recursos para manter os membros do poder judiciário”, completou o deputado, repudiando a ação dos ministros do STF.

Sindimed

Os médicos começam a ouvir as propostas dos candidatos a governador na próxima sexta-feira (17), a partir do meio dia, com Mendonça Prado (DEM). O debate acontece na reunião-almoço. Na quinta (16), a partir das 8 horas, os médicos da Prefeitura de Aracaju se reúnem em assembleia para avaliar o movimento grevista.

Alô Edvaldo!

Até agora o prefeito Edvaldo Nogueira ainda não concluiu o pagamento das indenizações de servidores Comissionados do governo municipal exonerados em 2016. A informação é que, em alguns casos, o assunto vai render como causas trabalhistas porque várias pessoas que têm direito ao benefício ainda não foram contempladas e a PMA não dá qualquer previsão. E o MPE em silêncio…

André Moura I

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que oferece gratuitamente a suplementação de ácido fólico, com prescrição médica, para gestantes na prevenção da má formação fetal (PL 232/15). O deputado federal André Moura (PSC) foi relator do PL na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e apresentou relatório favorável à compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, uma vez que a matéria atende todas as normas fiscais e é de suma importância na garantia para prevenir a má-formação fetal.

André Moura II

De acordo com André Moura, o objetivo da proposição é imprescindível e se justifica para prevenção de falhas neurológicas irreversíveis iniciadas nos primeiros estágios gestacionais. Tanto é importante a suplementação da dieta de gestantes com ácido fólico, que o Ministério da Saúde já a inseriu como componente pré-natal no SUS e o item integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). A matéria foi aprovada pela CCJC e nos próximos dias segue para análise do Senado.

Benefícios

O ácido fólico é receitado pelos médicos para prevenir a “espinha bífida”, doença que se caracteriza por expor a medula espinhal do feto, levando a uma paralisia dos membros inferiores, e a anencefalia, que é a má formação do cérebro do bebê. Ainda no projeto fica determinado que o governo promova campanhas educativas da importância desse suplemento na gravidez.

Emenda Filarmônica

O senador Eduardo Amorim (PSDB) participou de missa dominical na Paróquia Sagrada Família, situada no loteamento Pau Ferro, zona Norte de Aracaju. Eduardo teve a oportunidade de prestigiar a apresentação da Associação Filarmônica Dom José Palmeira Lessa.

Eduardo Amorim

“Por meio de emenda parlamentar, buscamos colaborar com o grupo para ampliar o trabalho desempenhado na Paróquia e ajudar mais pessoas através da música”, ressaltou o senador, que já destinou mais de R$ 5,1 milhões para filarmônicas de Sergipe. O parlamentar estava acompanhado da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) e do deputado federal André Moura.

Em Boquim

Junto com o candidato ao Senado Federal, Heleno Silva, e o cantor Paulo Figueiredo, o senador Eduardo Amorim (PSDB), candidato a governador, foi recebido neste domingo (12) pelo Pastor Sebastião Edmilson na Igreja Assembleia de Deus, em Boquim. Ainda no município, Eduardo fez uma visita ao casal de pastores da Igreja O Brasil para Cristo, Eraldo e Dione Chagas.

Armando Batalha & Mitidieri I

Numa noite rodeada de amigos, o advogado e professor Armando Batalha Junior declarou apoio aos pré-candidatos Fabio Mitidieri e Maísa Mitidieri, ambos do Partido Social Democrático (PSD). Fabio concorre à reeleição ao cargo de deputado federal; Maísa disputa pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa.

Armando Batalha & Mitidieri II

Durante a reunião, houve um debate sobre democracia representativa e a importância do voto, oportunidade que foi esclarecida a todos os presentes a necessidade de avaliar bem os candidatos para escolher com responsabilidade aqueles que irão representar o povo de Sergipe e lutar pela garantia de seus direitos.

Parceria

Em seguida, Armando justificou a decisão de apoiar os irmãos Mitidieri. “Primeiro porque são pessoas honestas. Fabio desenvolve um trabalho sério na Câmara dos Deputados. Maisa, por sua vez, surge com um nome jovem, leve e um perfil de comunicar-se bem. Tem um grande futuro pela frente”, enfatiza Armando Batalha Junior, que é primeiro suplente de vereador de Aracaju.

São Cristóvão

Ainda durante o bate-papo com amigos, Armando Batalha anunciou o desejo de concorrer ao cargo de prefeito de São Cristóvão em 2020. “É um projeto antigo que tenho, já que possuo grande identificação com aquele munícipio. Se Deus permitir, vamos melhorar a vida de todos que moram na quarta cidade mais antiga do Brasil”, prometeu.

Cidadão Sergipano

O cantor, compositor e poeta nordestino, Ivaldo Martins Bezerra, conhecido por Ivaldo Maceió, recebeu o Título de Cidadão Sergipano durante Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A propositura é do deputado Venâncio Fonseca (PSC) e o homenageado é natural da cidade alagoana de Arapiraca. Há mais de 20 anos, leva alegria e emoção a várias partes do país, cantando o legítimo Forró. Em Sergipe, fez vários shows, tendo recebido premiações.

Venâncio Fonseca

Segundo o parlamentar, o Título de Cidadania Sergipana concedido ao cantor é muito merecido. “Ivaldo Maceió merece bem esse Título porque é um artista que já fez e continua fazendo várias apresentações no Estado de Sergipe e aonde ele chega, sempre defende a nossa cultura e a cultura nordestina. Por isso, achei por bem entrar com um projeto para conceder essa homenagem, que foi aprovada por unanimidade nesta Casa”, enfatiza Venâncio Fonseca.

Ivaldo Maceió

Para o cantor Ivaldo Maceió, é uma alegria receber a homenagem na Assembleia Legislativa de Sergipe. “É uma satisfação muito prazeirosa, de tamanha emoção. Ser agraciado com o Título de Cidadão Sergipana é uma honraria tamanha. Quero aqui agradecer em especial ao deputado Venâncio Fonseca por estar me concedendo esta grande honraria”, afirma acrescentando ter muito carinho pelos sergipanos.

Prefeitos I

Questões como a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares para investimento em saúde pública; o controle social na gestão da saúde; custeios das ações e serviços; prestação de contas, dentre outras estarão em pauta no II encontro de prefeitos e gestores de saúde que acontecerá na próxima quinta-feira (16), no Hotel Aquários, em Aracaju.

Prefeitos II

Com acesso gratuito, o evento é uma iniciativa da Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe (Amurces) e da Asplan- Assessoria e Apoio à Gestão Pública, e visa esclarecer sobre as novas estratégias de gestão da saúde, de modo a orientar e capacitar os gestores para que possam adotar medidas assertivas e legalmente embasadas, sobretudo, na aplicação e prestação de contas das verbas públicas.

Temas

Entre os palestrantes estão o diretor executivo da Federação Nacional dos Municípios (FNM), Antônio Carlos Júnior e Denilson Magalhães, que é consultor da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que vão tratar, respectivamente, das principais alterações na forma de repasse e unificação dos blocos de financiamento e custeio; e do custeio das ações e investimento na rede de serviços públicos de saúde.

Apoio

O evento, conta com o apoio institucional da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba; Sebrae, Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems); Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE); Cat e Erpac.

Márcio Macedo

O vice-presidente nacional do PT e pré-candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, reforçou em entrevista à FAN FM, que quer estar na Câmara Federal para defender Sergipe e também ajudar Lula a consertar o país. “Inicialmente, Lula gostaria que eu coordenasse a sua campanha, mas falei para ele da minha grande vontade de defender Sergipe, meu povo e ele entendeu e me incentivou a ser pré-candidato a deputado federal, afirmando, inclusive, que precisa de mim na Câmara para ajudá-lo a colocar o país nos trilhos novamente”.

Registro da candidatura

Marcio assegurou ainda que a candidatura de Lula à presidência da República será registrada nesta quarta-feira (15), em Brasília. “Estamos trabalhando na candidatura do presidente e vamos inscrevê-lo em uma marcha junto com movimentos sociais, lideranças políticas e o povo. Será um registro popular e democrático. Lula está em uma prisão política, injusta e ilegal e os brasileiros já entenderam isso. Lula é vítima de uma grande perseguição política, feita pela turma do golpe aliada a grande mídia e a setores da justiça, que tem demonstrado ser seletiva e partidária”, declara.

João Daniel I

Fruto de requerimento apresentado pelo deputado federal João Lula Daniel (PT), a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara Federal realiza, nesta terça-feira (14), uma audiência pública para debater sobre as ações de violência no Brasil, registrados no Atlas de Violência 2018. Os números divulgados em junho deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, pela primeira vez em sua história, o Brasil ultrapassou o patamar de 60 mil homicídios em um ano.

João Daniel II

O debate acontece às 14h, no anexo II, do plenário 09, na Câmara. Além de João Daniel, já estão confirmadas as presenças de Maria de Fátima Marinho de Souza, Diretora do Departamento de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde (DANTPS), da Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde; Maria Taíres dos Santos, representante do Juventude Quilombola; e Gerffeson Santos Santana, representante do Movimento Hip Hop.

CMA

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) realizou uma Sessão Especial em comemoração aos 50 anos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que aconteceu em 15 de maio de 2018. O requerimento de autoria do vereador Elber Batalha, foi aprovado por unanimidade pela Casa. A solenidade contou com a presença do Reitor da UFS, Ângelo Antoniolli, Iara Maria Campelo, vice-reitora da Ufs; Dilton Cândido Maynard, pró-reitor de Graduação; Mário Adriano dos Santos, pró-reitor de assuntos estudantis; e o Presidente da Fundação Aperipê, Chiquinho Ferreira.

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha salientou as parcerias da UFS para o desenvolvimento da sociedade. Elber lembrou do Mestrado em Turismo, instituído enquanto o parlamentar foi secretário de Turismo do Estado de Sergipe. Ele lembrou também das diversas parcerias entre a Secretaria de Cultura, quando também foi secretário, e a UFS. “Isso foi ganho recíproco, já que ganha a sociedade e a Universidade por oferecer à comunidade a oportunidade de conhecimento”.

Elber Batalha II

“A relação dos alunos com a UFS é de pertencimento, a universidade é a segunda casa deles. Talvez nunca no Brasil se tenha precisado tanto da educação e das universidades. É necessário que tenhamos a noção do momento difícil que estamos vivendo. O momento não é bom e podem nos levar para um caminho ruim e o meio universitário tem papel decisivo para que isso não ocorra. Somente a educação propiciará isso. Longa vida a esta instituição que tanto orgulha o povo sergipano”, finalizou Elber o seu discurso.

Laranjeiras

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEADS), promoveu uma palestra sobre Alimentação e Amamentação, para o grupo de gestantes assistidas pelo município. Estavam presentes as diretoras dos CRAS I, II e III. A palestra foi proferida pela nutricionista Luiza Dantas, assessorada pela aluna Paloma Caetano.

Capacitação

Com o objetivo principal de esclarecer dúvidas relacionadas ao recadastramento dos profissionais de leiloaria matriculados na Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), assim como assuntos relacionados à profissão, a Jucese promove gratuitamente, um Fórum de Capacitação sobre Leiloeiros nesta terça-feira (14), no auditório Iran Batista de Santana, localizado na sede da autarquia – Rua Propriá, 315, Centro.

Documentos comprobatórios

Desde 20 de junho, a Jucese está realizando o processo de recadastramento dos leiloeiros matriculados na autarquia com o intuito de recensear os profissionais de leiloaria atuantes em Sergipe. Até o dia 21 de agosto, os leiloeiros devem apresentar à Secretaria-Geral da Junta Comercial, por meio de protocolamento presencial, os documentos comprobatórios dos requisitos de matricula e a caução prestada e atualizada.

Feijoada do GACC

A XI edição da Feijoada com Amor do GACC, a Feiju Show, será realizada a partir das 11 horas do dia 22 de setembro, na AABB em Aracaju. A festa beneficente vai ser comandada pelos artistas sergipanos Thiago Sol, Fábio Lima, Grupo Mania de Ser e da DJ Lôra Pau Ferro.

