EM NOTA, PREFEITURA DIZ QUE OITO HOMENS INVADIRAM ESCOLA

14/08/18 - 13:12:42

A secretaria de educação do município de Itabaiana emitiu uma nota na manhã desta terça-feira (14) lamentando que bandidos tenham invadido uma escola municipal.

Veja o que diz a nota que explica que oito marginais participaram da ação:

A prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Educação, vem a público lamentar uma ação criminosa que ocorreu na Escola Benedito Figueiredo, Bairro São Cristóvão, na noite desta segunda-feira, 14 de agosto. Por volta das 19 horas, oito homens invadiram o prédio do estabelecimento de ensino, renderam funcionários e praticaram um “arrastão” nas salas de aula. Os ladrões levaram três aparelhos celulares e, graças a Deus, ninguém sofreu agressões físicas. No primeiro momento, após a saída dos marginais a diretora entrou em contato com a Polícia Militar que esteve no local, mas os criminosos já haviam fugido. Por orientação da Secretária da Educação, Rose Chagas, as aulas foram suspensas e, como é de praxe, foi registrado um boletim de ocorrência, solicitando providências. Por fim, informamos que a Escola Benedito Figueiredo conta com serviço de vigilância. Secretaria Municipal de Comunicação Social