Fábio destaca integração entre pais e filhos em tradicional torneio de futebol

14/08/18 - 13:32:24

O vereador Fábio Meireles (PPS) ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta terça-feira, 14, para destacar o torneio de futebol que realiza no campo do seu Miguel, no Loteamento Isabel Martins, zona Norte de Aracaju, há quatro anos. “É uma atividade que já faço antes de ser vereador e que a cada ano fico mais feliz ao ver pais e filhos interagindo, brincando e vivendo momentos especiais que, no dia a dia, em virtude da correria normal de cada um, nem sempre é possível viver”, disse Fábio, em pronunciamento na Casa Legislativa.

Além de fomentar o esporte e as boas práticas de convivência, afirmou Fábio, o torneio, cuja quarta edição foi realizada no último Dia dos Pais, é um momento de congraçamento com a própria comunidade. “Sempre iniciamos às 8h e a diversão se estende até o início da tarde, com muita alegria e amor. Eu e minha família ficamos muito honrados em realizar esse evento e vê-lo crescer a cada ano”, afirmou Fábio, que é morador da Soledade e tem buscado trabalhar para que a comunidade, que por muito tempo foi esquecida pelo poder público, tenha melhores condições.

Fonte e foto assessoria