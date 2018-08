FACAR FORMA PRIMEIRA TURMA FARMACÊUTICOS EM PARCERIA SICOFASE

14/08/18 - 17:04:02

O resultado de uma parceria que estimulou o desenvolvimento profissional e intelectual dos associados do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de Sergipe (Sicofase) e a Faculdade de Aracaju (Facar) começa a aparecer. Foi formada no mês de julho, a primeira turma de profissionais graduados no curso superior de Farmácia Bacharelado desenvolvida pela Facar na exitosa parceria com o sindicato que representa os empresários do comércio de medicamentos em Sergipe.

O convênio firmado entre as entidades permitiu que os alunos associados do sindicato pudessem acessar a Academia com oportunidades de desconto de até 20% para cursos de licenciatura, bacharelado, tecnológico e pós-graduação Lato Sensu ofertados pela Facar. À época, a cooperação técnica foi firmada para estabelecer a capacitação profissional dos empresários e profissionais do mercado, com vistas na ampliação da expertise dos empreendimentos da atividade comercial no estado. A realidade, segundo o presidente do Sicofase, Alex Garcez, foi muito além das expectativas. Os resultados da preparação acadêmica dos associados do sindicato que fizeram o curso são espetaculares, visto que o conhecimento adquirido fez os negócios crescerem com os profissionais que ampliaram seus horizontes intelectuais.

“O setor farmacêutico de Sergipe ganha uma grande força com a formação da primeira turma do convênio entre o Sicofase e a Facar. Os resultados profissionais são alvissareiros e vemos quanto isso tem dado maior produtividade, conhecimento técnico, aumento das potencialidades gerenciais e administrativas, dando um grande ganho na qualidade dos serviços prestados pelas farmácias de nosso estado. A área de farmácia precisa de especialização constante e isso tem sido conquistado com o apoio da Facar, que atendeu à demanda do sindicato e firmou essa parceria. O resultado inicial é a primeira turma formada, mas teremos muito mais conquistas resultantes dessa grande ação conjunta. Quem mais vai ganhar com isso é o consumidor, que terá profissionais cada vez mais especializados no segmento de farmácia”, comemorou o presidente Alex Garcez.

A turma formada é composta por 30 alunos que foram beneficiados com o convênio estabelecido entre o Sicofase e a Facar. Entretanto, o processo qualificatório profissional não se encerra com a graduação. Os associados do sindicato continuam tendo benefícios para seguirem com cursos de especialização específicos para o segmento, melhorando ainda mais sua capacidade produtiva.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria