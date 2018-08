Gabinete do Capitão Samuel vira uma trincheira dos servidores da FHS

14/08/18 - 06:10:32

Depois de lotar as galerias da Assembléia legislativa do Estado de Sergipe, na tarde desta segunda-feira,13, os servidores da Fundação Hospitalar de saúde lotaram o gabinete do deputado Capitão Samuel buscando proteção na defesa dos seus empregos de forma definitiva.

Os servidores se mobilizaram na Alese depois que o governador prometeu enviar o projeto de lei que garante a estabilidade da categoria, onde esperavam ouvir a leitura do mesmo.

Segundo o Capitão Samuel o projeto já está na casa. ” O presidente Luciano Bispo já recebeu o projeto, só que ainda não foi lido porque o ele não estava na assembleia no dia de hoje. Vou continuar acompanhando o andamento da leitura deste projeto, para que possamos dar a pressa que o caso exige”, declara.

Segundo o presidente do Sintasa, Augusto Couto, apesar do projeto já estar na Assembleia, nenhum sindicato teve acesso ao seu conteúdo. “Queríamos muito ver, analisar, antes de ser lido para os deputados estaduais”, ressalta.

Fonte e foto assessoria