HOMEM É FLAGRADO ROUBANDO “POSTE” EM PRAÇA PÚBLICA

14/08/18 - 09:13:02

Um caso inusitado ocorreu na tarde da última segunda-feira (13), no povoado Brasília, zona rural de Lagarto. Pois um homem, ainda não identificado foi flagrado roubando um poste de energia de uma praça que foi reinaugurada recentemente na localidade.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais é possível observar a tranquilidade com que o indivíduo realiza o ato criminoso, em plena luz do dia.

Após a veiculação do vídeo, a reportagem do Portal Lagarto Notícias foi informada que a Guarda Municipal de Lagarto já está a procura do cidadão, que pode ser indiciado juridicamente. Segundo a GML, o homem é morador da localidade em que está situada a praça.

Fonte Lagarto Noticias