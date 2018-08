Hospital Regional de Estância tem nova superintendente

14/08/18 - 07:49:39

O Hospital Regional de Estância, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) está sob novo comando. A enfermeira Luara Carvalho Araújo assumiu a superintendência e garante que dará continuidade ao trabalho do seu antecessor , mas assegura que o foco da sua gestão neste primeiro momento é a implantação do serviço de cirurgias ortopédicas. Ela está otimista quanto à sua contribuição para continuar garantindo assistência hospitalar à população dos 13 municípios que compõem a Região de Estância.

“Acredito que dentro de um mês, estaremos implantando as cirurgias ortopédicas, o que representa um grande ganho para esta região, haja vista que este é um serviço que vem crescendo muito”, disse a superintendente, salientando que, além de atender as necessidades dos usuários, a implantação das cirurgias vai evitar que a região demande para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

A enfermeira, que já respondeu pela Coordenadoria Assistencial do Hospital Regional de Estância, citou também como uma de suas principais ações neste primeiro momento de gestão são melhorias na infraestrutura da unidade. “Estamos providenciando reparos em ar condicionados, instalações e pintura”, disse, acrescentando que as suas expectativas em relação ao hospital são as melhores.

Fonte e foto assessoria