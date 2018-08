La Toya Jackson, de 62 anos, uma das irmãs de Michael Jackson (1958-2009), foi fotografada em cena rara em público, e chamou a atenção pela semelhança física

La Toya Jackson, de 62 anos, uma das irmãs de Michael Jackson (1958-2009), foi fotografada em cena rara em público, na tarde de segunda-feira (13), e chamou a atenção pela semelhança física com o eterno “rei do pop”.

Ao ir a um salão de beleza para fazer as unhas, La Toya tentou passar despercebida, usando um chapéu e óculos escuros. Porém, não foi o suficiente e ela foi clicada pelos paparazzi de plantão em Los Angeles, na Califórnia.

La Toya é a irmã do meio de Michael (ela é mais nova que Rebbie Jackson, de 68 anos, e mais velha que Janet Jackson, de 52). Assim como o saudoso irmão, que modificou completamente a fisionomia por conta de cirurgias plásticas, La Toya conquistou um rosto com nariz e lábios finos, além de maçãs do rosto salientes.

Também na carreira musical, assim como boa parte de sua poderosíssima família, La Toya não conquistou o sucesso de Michael ou da irmã Janet. Desde Startin’ Over, de 2010, que La Toya não lança um álbum inédito. Em 2014, ela apresentou ao público o single Feels Like Love.

