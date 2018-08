POLICIAIS MILITARES SÃO OBRIGADOS A ESPERAR A “DELEGACIA ABRIR”

14/08/18 - 08:56:03

Uma denúncia foi colocada por volta das 8 horas desta terça-feira (14) no grupo de WhatsApp “Jornal do Sertão Rio FM”, informando que policiais militares do município de Itaporanga D`Ajuda teriam feito um procedimento e realizado prisões, porém não havia como concluir o trabalho.

A informação passada por Sandoval Noticias é de que duas guarnições da polícia militar estão desde as 8 horas na porta da delegacia que se encontra fechada e com isso obrigando os militares a ficarem com os braços cruzados à espera da abertura.

Não se sabe o motivo de a delegacia estar fechada, principalmente em horário de expediente, já que os militares alegam que era 8 horas e não havia ninguém.